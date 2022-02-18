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≡ Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43595
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "QAZAQSTAN" рассказал о разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным насчет территориального вопроса.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8244
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
#1
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Цитата:
задал вопрос журналист.

таких журналитов-провокаторов надо проверить на членство в каких-то деструктивных и экстремистских организациях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:44
#2
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-Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи."


Эти же слова прям копия, я сказал тут, среди соседей в вацапе..
Двор АльФараби 85.
На что мне потом начали звонить лично и посылать жить в "свою" Россию..
Но не трогать Турцию и Китай..

[Исправлено: 111, 18.02.2022 - 15:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:46
#3
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Хех..
А президент повторил за мной..
Как он узнал.
Причем меня заставляли свои слова забрать обратно из чата..
А я не забрал, такой вот скверный характер.
А президент видимо прочитал их и повторил..
Во дела..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8244
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 16:38
#4
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Цитата:
111:
А президент повторил за мной.. Как он узнал.

скорее, ты повторил дежурные слова предыдущего, который часто это говорил, но делал по своему... восточный менталитет, однако...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 17:00
#5
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Цитата:
yudjin:
скорее, ты повторил дежурные слова предыдущего

Нет, сюда скидывал же
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S
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
102
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 18.02.22 - 17:13
#6
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Серьёзные люди в своих действиях руководствуются официальными данными/информацией, подписанными документами. Даже если их содержимое им не нравится.
А люди недалёкие и провокаторы пользуются слухами и высказываниями отдельных, ничего не решающих личностей, даже высокосидящих и светящихся в СМИ.
...
Между Казахстаном и Россией проведена огромная работа по демаркации границы. Подписаны соответствующие договоры и соглашения. Итоговый документ сдан в ООН. На этом вопрос закрыт.
Кому надо и выгодно будировать эту тему?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8244
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 17:17
#7
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Цитата:
Skeptic:
Кому надо и выгодно будировать эту тему?

наверное тем, кто в разгар пандемии устраивал акции на конях с флагами по райцентрам и городам.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
838
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 18.02.22 - 18:34
#8
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У путина явно уже плохо с головой и он может любой финтель выбросить. И примеров тому масса. Но ближайшие лет 10 этого можно не боятся,тк у него одно место уже голое после Украины. А через 10 лет,думаю,и он станет жертвой кровавого января. У них у всех одна участь.
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