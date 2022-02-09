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Перенос столицы в Костанай
Перенос столицы в Костанай
Куратор темы: Серый волк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 02:50
Поехали!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24304
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 13:03
Я, за перенос, в КОстанай...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2695
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 13:22
Цитата:
Не дай Бог!!!
Что ж вы за зверь такой, что землякам такое желаете? А-аа, дракон...
drakon:
Я, за перенос, в КОстанай...
Я, за перенос, в КОстанай...
Не дай Бог!!!
Что ж вы за зверь такой, что землякам такое желаете? А-аа, дракон...
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 13:41
Цитата:
Это только лучше.
Для земляков.
Или моя конура стоит сейчас 30 миллионов, или она стоила бы 60.
Спокойно можно продать и прикупить где нибудь рядом с дракошей домик..
Козлов я:
Что ж вы за зверь такой, что землякам такое желаете? А-
Что ж вы за зверь такой, что землякам такое желаете? А-
Это только лучше.
Для земляков.
Или моя конура стоит сейчас 30 миллионов, или она стоила бы 60.
Спокойно можно продать и прикупить где нибудь рядом с дракошей домик..
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 14:14
Цитата:
а о тех, кто хочет купить, не подумали?)
111:
Спокойно можно продать
Спокойно можно продать
а о тех, кто хочет купить, не подумали?)
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 16:51
Цитата:
Ну как там с Ацтаной или Туркестаном было?
Всем местным будет хорошо, а кто хочет что то купить, их проблемы.
Будем им продавать.
Хотя те, кто расширяется, плодится, для них да, наверно тяжело.
А для тех, кто мечтает уехать, и дети уже самостоятельны, само то..
lavprof:
тех, кто хочет купить, не подумали?)
тех, кто хочет купить, не подумали?)
Ну как там с Ацтаной или Туркестаном было?
Всем местным будет хорошо, а кто хочет что то купить, их проблемы.
Будем им продавать.
Хотя те, кто расширяется, плодится, для них да, наверно тяжело.
А для тех, кто мечтает уехать, и дети уже самостоятельны, само то..
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 16:55
Посмотрел Туркестан, там цены как у нас почти, Шимкент, там 400 примерно, недалеко от нас то ушли, если у нас центр 350.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 16:15
Всего 27 голосов на референдуме и 21 только за перенос столицы в Кустанай!
Активнее голосуйте. Посмотрит Токаев, скажет что-то мало!
Что интересно шесть голосов против появились почти одновременно и притихли. Больше против не появлялось.
Это наверное эта шайка хорошо известных всем террористов на форуме отметилась. и ещё пара акимов уличных древогрызов.
Им совсем непруха будет когда Северная столица!
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 13:29]
Активнее голосуйте. Посмотрит Токаев, скажет что-то мало!
Что интересно шесть голосов против появились почти одновременно и притихли. Больше против не появлялось.
Это наверное эта шайка хорошо известных всем террористов на форуме отметилась. и ещё пара акимов уличных древогрызов.
Им совсем непруха будет когда Северная столица!
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 13:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 16:35
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 20:11
Блин, в Костанае два раза голосовал, неригиненный и зарегиненный, тут в Рудном попробовал, почему то один раз неригиненный, а второй раз региненому написали -извините, вы уже голосовали..
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 20:41
Цитата:
к шайке вроде не принадлежу) один из "против" - мой)
Серый волк:
Это наверное эта шайка хорошо известных
Это наверное эта шайка хорошо известных
к шайке вроде не принадлежу) один из "против" - мой)
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 21:00
Цитата:
Вот и выявили одного....
lavprof:
Вот и выявили одного....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 21:52
Цитата:
Не, ну если человек не грызет в городе деревья, не ворует бюджет, не крадёт городскую собственность, и не является представителем ископаемой фауны акиматских пока не вымерших и не посаженных динозавров, то вполне нормально, что кто-то не хочет сюда столицу.
Абсолютно в данном случае нормальное желание.
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 18:53]
111:
Вот и выявили одного....
Вот и выявили одного....
Не, ну если человек не грызет в городе деревья, не ворует бюджет, не крадёт городскую собственность, и не является представителем ископаемой фауны акиматских пока не вымерших и не посаженных динозавров, то вполне нормально, что кто-то не хочет сюда столицу.
Абсолютно в данном случае нормальное желание.
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 18:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 18.02.22 - 18:28
А голосование всё ещё продолжается!
На данный момент 40 проголосовавших.
30 хотят перенести столицу в Кустанай (Костанай).
10 Оставить где-то в нурсултане.
Что интересно воздержавшихся нет.
Референдум закончится в праздничную ночь 23 февраля.
[Исправлено: Серый волк, 18.02.2022 - 15:29]
На данный момент 40 проголосовавших.
30 хотят перенести столицу в Кустанай (Костанай).
10 Оставить где-то в нурсултане.
Что интересно воздержавшихся нет.
Референдум закончится в праздничную ночь 23 февраля.
[Исправлено: Серый волк, 18.02.2022 - 15:29]
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