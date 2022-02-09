Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Перенос столицы в Костанай
 
 
Ответить Новый топик
Куратор темы: Серый волк
Голосование:  Вы за или против переноса столицы
ЗА перенос столицы в Костанай (Кустанай))
Против переноса столицы, пусть остаётся в Нур-Султане
Воздержаться
 
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 02:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поехали! :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24304
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 13:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я, за перенос, в КОстанай... :lol: ;-)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2695
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 13:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я, за перенос, в КОстанай...

Не дай Бог!!!

Что ж вы за зверь такой, что землякам такое желаете? А-аа, дракон... ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 13:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Что ж вы за зверь такой, что землякам такое желаете? А-

Это только лучше.
Для земляков.
Или моя конура стоит сейчас 30 миллионов, или она стоила бы 60.
Спокойно можно продать и прикупить где нибудь рядом с дракошей домик..
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
315
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 14:14
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Спокойно можно продать

а о тех, кто хочет купить, не подумали?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 16:51
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
тех, кто хочет купить, не подумали?)

Ну как там с Ацтаной или Туркестаном было?
Всем местным будет хорошо, а кто хочет что то купить, их проблемы.
Будем им продавать.
Хотя те, кто расширяется, плодится, для них да, наверно тяжело.
А для тех, кто мечтает уехать, и дети уже самостоятельны, само то..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 09.02.22 - 16:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел Туркестан, там цены как у нас почти, Шимкент, там 400 примерно, недалеко от нас то ушли, если у нас центр 350.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 16:15
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего 27 голосов на референдуме и 21 только за перенос столицы в Кустанай!
Активнее голосуйте. Посмотрит Токаев, скажет что-то мало! :lol: :lol:

Что интересно шесть голосов против появились почти одновременно и притихли. Больше против не появлялось.
Это наверное эта шайка хорошо известных всем террористов на форуме отметилась. и ещё пара акимов уличных древогрызов.
Им совсем непруха будет когда Северная столица! :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 13:29]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 16:35
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


:lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 20:11
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, в Костанае два раза голосовал, неригиненный и зарегиненный, тут в Рудном попробовал, почему то один раз неригиненный, а второй раз региненому написали -извините, вы уже голосовали..
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
315
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 20:41
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это наверное эта шайка хорошо известных

к шайке вроде не принадлежу) один из "против" - мой)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 21:00
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Вот и выявили одного....
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 10.02.22 - 21:52
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот и выявили одного....

Не, ну если человек не грызет в городе деревья, не ворует бюджет, не крадёт городскую собственность, и не является представителем ископаемой фауны акиматских пока не вымерших и не посаженных динозавров, то вполне нормально, что кто-то не хочет сюда столицу. :lol:
Абсолютно в данном случае нормальное желание.

[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 18:53]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12092
Перенос столицы в Костанай
Отправлено: 18.02.22 - 18:28
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А голосование всё ещё продолжается!
На данный момент 40 проголосовавших.
30 хотят перенести столицу в Кустанай (Костанай).
10 Оставить где-то в нурсултане. :-)

Что интересно воздержавшихся нет.

Референдум закончится в праздничную ночь 23 февраля. ;-)

[Исправлено: Серый волк, 18.02.2022 - 15:29]
Профайл
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: elektron, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS