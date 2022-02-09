Отправлено: - 13:41

Козлов я:

Что ж вы за зверь такой, что землякам такое желаете? А-

Цитата:Это только лучше.Для земляков.Или моя конура стоит сейчас 30 миллионов, или она стоила бы 60.Спокойно можно продать и прикупить где нибудь рядом с дракошей домик..