Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...

Отправлено: - 17:13

Серьёзные люди в своих действиях руководствуются официальными данными/информацией, подписанными документами. Даже если их содержимое им не нравится.

А люди недалёкие и провокаторы пользуются слухами и высказываниями отдельных, ничего не решающих личностей, даже высокосидящих и светящихся в СМИ.

...

Между Казахстаном и Россией проведена огромная работа по демаркации границы. Подписаны соответствующие договоры и соглашения. Итоговый документ сдан в ООН. На этом вопрос закрыт.

Кому надо и выгодно будировать эту тему?