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≡ Благотворительная инициатива директоров колледжей области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43595
Благотворительная инициатива директоров колледжей области
Отправлено: 18.02.22 - 17:12
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18 февраля на базе Костанайского политехнического высшего колледжа прошло очередное заседание Совета директоров колледжей области. На форуме обсуждался вопрос развития студенческого самоуправления. После официальной части мероприятия состоялся благотворительный обед. Вырученные средства в размере 70000 тенге направлены на помощь больным детям в рамках проекта \"Нужные деньги\".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9036
Re: Благотворительная инициатива директоров колледжей области
Отправлено: 18.02.22 - 17:12
#1
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О, наш то программист там учится..
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