Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?

Отправлено: - 17:03

Что касается Турции, то там всё просто. Поскольку сырья для продажи не особо много, там приняли такое таможенное и налоговое законодательство, при котором выгодно вывозить готовую продукцию и ввозить сырьё. Как, впрочем, и в Китае, в Эмиратах и многих других странах.

У нас - ровно наоборот. Выгодно вывозить сырьё и ввозить готовую продукцию.

Потому и имеем, что имеем.