Прогноз на 5 дней
переменная облачность-10°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43593
Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Китае, поняв, что кроме расхода электроэнергии от майниговых ферм толку никакого нет, резко "перекрыли" им воздух. Тогда эти «фермеры», задыхаясь, побежали в Казахстан. Ну а у нас они вновь задышали полной грудью и быстро расплодились.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Все может и правильно..
Но статья опоздала лет на десять..
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8242
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Или взять Турцию. Что оттуда брать?

У них нет цели давать... они грезят великим тураном, оторвать от России и подмять под себя руководство Казахстана...
Отсюда и эти лицеи для промывки мозгов, и строительство домов в столице , и даже больница на рудненской трассе под Кунаем не для того, чтобы лечить наших граждан... а чтобы как можно сильнее влезть со своим самоваром.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2379
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная, такая себе, аналитика...
Взять те же мельницы турецкие. Благодаря им Казахстан был на первом месте по экспотру муки в мире. Не просто зерно продавали, а муку, отруби, крупку, комбикорма. Но, похерили это дело и теперь снова продаем зерно, а не продукт переработки.
По майнингу, автор вообще ничего не понимает, но берется "анализировать".
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5111
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голова кругом пошла от всей инфы, что льется рекой откуда только возможно. Что нам делать, как быть, куда бежать, что делать. Кто-нибудь просветлённый, проясни ситуацию. Тот оказался воришкой, этот подлизой, как дальше жить????
Профайл Посетить вебсайт
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
198
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 15:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно слово- люциферианство .
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
198
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 15:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
По майнингу, автор вообще ничего не понимает, но берется "анализировать"

Согласен . Китай конкурента убрал . сам тестирует свои деньги . Они вроде временные будут .
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
198
Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 15:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
'Код:
'
на очереди другая страна . уже карты готовы новые .

[Исправлено: YESNO,  18.02.2022 - 15:51]


Профайл 










	



Козлов я


§ Козлов я







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
25.11.16
Сообщений: 
2695








  Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?


Отправлено: 18.02.22 - 16:06


#8 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
У меня складывается впечатление, что Казахстан стал международной свалкой




Профайл 









Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

















		
    
			
  • 
				
    
					
    
					Быстрый ответ в эту тему
					
    
				
    	
			
    • 
		





	













Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией  и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   
        [ Регистрация ]

  максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]


 







Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи:  Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать


 
XML / RSS