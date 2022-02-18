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≡ Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43593
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "QAZAQSTAN" рассказал о разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным насчет территориального вопроса.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8242
Re: Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные...
Отправлено: 18.02.22 - 15:39
#1
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Цитата:
задал вопрос журналист.

таких журналитов-провокаторов надо проверить на членство в каких-то деструктивных и экстремистских организациях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:44
#2
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-Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи."


Эти же слова прям копия, я сказал тут, среди соседей в вацапе..
Двор АльФараби 85.
На что мне потом начали звонить лично и посылать жить в "свою" Россию..
Но не трогать Турцию и Китай..

[Исправлено: 111, 18.02.2022 - 15:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"
Отправлено: 18.02.22 - 15:46
#3
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Хех..
А президент повторил за мной..
Как он узнал.
Причем меня заставляли свои слова забрать обратно из чата..
А я не забрал, такой вот скверный характер.
А президент видимо прочитал их и повторил..
Во дела..
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