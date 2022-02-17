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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 21:18
Цитата:
У тебя что, кот крещёный был?!
alex_60:
У тебя что, кот крещёный был?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 22:22
a
(Только чтение)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15782
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 05:32
Челябинск.
жд вокзал.
приятные воспоминания.
с классом в школе ездили на поезде в Одессу и все что рядом.
жд вокзал.
приятные воспоминания.
с классом в школе ездили на поезде в Одессу и все что рядом.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 07:44
Цитата:
Тут надо кое-кому это на попе каленым железом выжечь
[Исправлено: maxsaf, 18.02.2022 - 12:34]
"Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не можем это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", - ответил Президент.
Тут надо кое-кому это на попе каленым железом выжечь
[Исправлено: maxsaf, 18.02.2022 - 12:34]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 12:15
Цитата:
А как же теперь быть с колонизаторами?! Как быть с тем, что люди должны быть благодарны за то, что их тут в эвакуацию приняли? !НАН фигни не скажет!
maxsaf:
А как же теперь быть с колонизаторами?! Как быть с тем, что люди должны быть благодарны за то, что их тут в эвакуацию приняли? !НАН фигни не скажет!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 12:37
Цитата:
В очередной раз переписать историю
Уже не ваш земляк:
А как же теперь быть с
А как же теперь быть с
В очередной раз переписать историю
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 12:48
Цитата:
Это будет больно, но видно не будет. Поэтому нужно ещё и на лбу в зеркальном отражении.
maxsaf:
Тут надо кое-кому это на попе каленым железом выжечь
Тут надо кое-кому это на попе каленым железом выжечь
Это будет больно, но видно не будет. Поэтому нужно ещё и на лбу в зеркальном отражении.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 13:30
От этой идеи по переводу времени, больше вреда чем пользы, на данный момент. Очередной виток срачей между форумчанами только создал
[Исправлено: 3DO, 18.02.2022 - 13:33]
[Исправлено: 3DO, 18.02.2022 - 13:33]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 14:15
Вообще то, не надо рубить сук, на котором сидишь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 14:45
Ну вот, потеряли еще одного бойца на три дня, болельщика, комсомольца и просто уважающего Добринцова за хороший и светлый образ..
И сегодня он вместе с Валиевой едет домой, где его с нетерпением ждет товарищ по духу, Доктор Сизо..
Это наша так сказать Олимпиада на форуме..
И сегодня он вместе с Валиевой едет домой, где его с нетерпением ждет товарищ по духу, Доктор Сизо..
Это наша так сказать Олимпиада на форуме..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:05
Цитата:
Кот у него наверное в прошлой жизни в Австралии или Новой Зеландии проживал, там конину не едят или цыганом был, последние тоже не едят.
Уже не ваш земляк:
У тебя что, кот крещёный был?!
У тебя что, кот крещёный был?!
Кот у него наверное в прошлой жизни в Австралии или Новой Зеландии проживал, там конину не едят или цыганом был, последние тоже не едят.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:13
111:
И сегодня он вместе с Валиевой едет домой...
Камила Валиева конечно молодчина!
Вместе с тем, в свете последних событий народ уже анекдот сочинил:
Наконец дедушка Валиевой узнал во время зимней олимпиады, кто у него таблетки тырить.
И сегодня он вместе с Валиевой едет домой...
Камила Валиева конечно молодчина!
Вместе с тем, в свете последних событий народ уже анекдот сочинил:
Наконец дедушка Валиевой узнал во время зимней олимпиады, кто у него таблетки тырить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:38
Цитата:
Жалко что через четыре года для олимпиад она будет уже как бы старенькая..
В России конкуренция среди них жесткая..
Kairat stayer:
Камила Валиева конечно молодчина!
Камила Валиева конечно молодчина!
Жалко что через четыре года для олимпиад она будет уже как бы старенькая..
В России конкуренция среди них жесткая..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:40
Хотя если мы ее перекупим, Валиеву, она у нас номер один будет наверно..
Ей надо только знание казахского языка..
Ну это легко сделать.
Все продается..
А так, пусть живет и тренируется в Москве, главное нам взять на себя, как стране весьма богатой, все расходы на ее содержание..
Ей надо только знание казахского языка..
Ну это легко сделать.
Все продается..
А так, пусть живет и тренируется в Москве, главное нам взять на себя, как стране весьма богатой, все расходы на ее содержание..
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