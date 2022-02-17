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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 613 из 613«1...611612613
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1494
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 21:18
#9181
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Цитата:
alex_60:

У тебя что, кот крещёный был?!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 22:22
#9182
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Сегодняшний закат..

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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 05:32
#9183
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Челябинск.
жд вокзал.
приятные воспоминания.
с классом в школе ездили на поезде в Одессу и все что рядом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 07:44
#9184
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Цитата:
"Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не можем это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", - ответил Президент.

Тут надо кое-кому это на попе каленым железом выжечь :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.02.2022 - 12:34]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1494
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 12:15
#9185
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Цитата:
maxsaf:

А как же теперь быть с колонизаторами?! Как быть с тем, что люди должны быть благодарны за то, что их тут в эвакуацию приняли? !НАН фигни не скажет!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15346
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 12:37
#9186
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А как же теперь быть с

В очередной раз переписать историю ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14917
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 12:48
#9187
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Цитата:
maxsaf:
Тут надо кое-кому это на попе каленым железом выжечь

Это будет больно, но видно не будет. Поэтому нужно ещё и на лбу в зеркальном отражении.
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 13:30
#9188
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От этой идеи по переводу времени, больше вреда чем пользы, на данный момент. Очередной виток срачей между форумчанами только создал

[Исправлено: 3DO, 18.02.2022 - 13:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 14:15
#9189
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Вообще то, не надо рубить сук, на котором сидишь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 14:45
#9190
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Ну вот, потеряли еще одного бойца на три дня, болельщика, комсомольца и просто уважающего Добринцова за хороший и светлый образ..
И сегодня он вместе с Валиевой едет домой, где его с нетерпением ждет товарищ по духу, Доктор Сизо..
Это наша так сказать Олимпиада на форуме..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:05
#9191
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
У тебя что, кот крещёный был?!


Кот у него наверное в прошлой жизни в Австралии или Новой Зеландии проживал, там конину не едят или цыганом был, последние тоже не едят.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:13
#9192
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111:
И сегодня он вместе с Валиевой едет домой...

Камила Валиева конечно молодчина!

Вместе с тем, в свете последних событий народ уже анекдот сочинил:

Наконец дедушка Валиевой узнал во время зимней олимпиады, кто у него таблетки тырить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:38
#9193
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Цитата:
Kairat stayer:
Камила Валиева конечно молодчина!

Жалко что через четыре года для олимпиад она будет уже как бы старенькая..
В России конкуренция среди них жесткая..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.02.22 - 15:40
#9194
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Хотя если мы ее перекупим, Валиеву, она у нас номер один будет наверно..
Ей надо только знание казахского языка..
Ну это легко сделать.
Все продается..
А так, пусть живет и тренируется в Москве, главное нам взять на себя, как стране весьма богатой, все расходы на ее содержание..
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