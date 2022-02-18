Отправлено: - 14:21

Или взять Турцию. Что оттуда брать?

Цитата:У них нет цели давать... они грезят великим тураном, оторвать от России и подмять под себя руководство Казахстана...Отсюда и эти лицеи для промывки мозгов, и строительство домов в столице , и даже больница на рудненской трассе под Кунаем не для того, чтобы лечить наших граждан... а чтобы как можно сильнее влезть со своим самоваром.