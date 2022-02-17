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"Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не можем это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", - ответил Президент.

[Исправлено: maxsaf, 18.02.2022 - 12:34]

Цитата:Тут надо кое-кому это на попе каленым железом выжечь