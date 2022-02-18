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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 13:30
#3571
Комментарий удален модератором.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
908
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 13:30
#3572
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Цитата:
alex_60:
как может быть например такой статус у того , который неадекватен в вопросе природного времени?

Вопросы про адекватность - это к психиатру. В том числе и про мою.
Вот ваша цитата, на которую отреагировал другой пользователь. Ветка называется "Вопросы редакцию и сообществу". И если вы имеете право задать вопрос о ситуации в принципе, то и другой пользователь имеет право ответить о ситуации в принципе.
Как и обещал, все остальные посты на эту тему буду удалять.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 13:54
#3573
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2566
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 14:07
#3574
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Ну раз тут такая "пьянка" пошла: то я то же спрошу у редакции: - почему был удалён мой пост за №5 в 22 час.03 мин. от 16.02.2022 года по статье "Сбежала из дома....". Вроде всё корректно, без оскорблении и унижении.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
908
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 14:10
#3575
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Цитата:
ACROS:
то я то же спрошу у редакции

В личку мне пришлите ссылку, пожалуйста. Посмотрю и отвечу
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 14:19
#3576
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 14:21
#3577
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вопрос редакции
Гафурову капусту по чем поставляет на дом?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 14:22
#3578
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос редакции
Гафуров сошел с ума?
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15782
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 14:23
#3579
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Гафуров, не будьте идиотом.
все вопросы форумчане прочитали.
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