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≡ Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43592
Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:12
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В Китае, поняв, что кроме расхода электроэнергии от майниговых ферм толку никакого нет, резко "перекрыли" им воздух. Тогда эти «фермеры», задыхаясь, побежали в Казахстан. Ну а у нас они вновь задышали полной грудью и быстро расплодились.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9026
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:12
#1
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Хм..
Все может и правильно..
Но статья опоздала лет на десять..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8240
Re: Николай ВОРОНИН: Казахстан - мировая свалка?
Отправлено: 18.02.22 - 14:21
#2
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Цитата:
Или взять Турцию. Что оттуда брать?

У них нет цели давать... они грезят великим тураном, оторвать от России и подмять под себя руководство Казахстана...
Отсюда и эти лицеи для промывки мозгов, и строительство домов в столице , и даже больница на рудненской трассе под Кунаем не для того, чтобы лечить наших граждан... а чтобы как можно сильнее влезть со своим самоваром.
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