Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа. Читать статью
Ум - он от природы. Или есть, или нет. Многие путают ум со знаниями. Но знания, информация - просто набор сведений, Усвоенных человеком. И только умный способен их Освоить, анализировать их, делать выводы из полученной информации... Не всем дано. В любом возрасте.
Добринцофф: Всё может быть ,возможно ,что прогноз погоды ,счёт в хокее, какого цвета сегодня луна и весь остальной бред который выкладывает здесь главный пенсионер форума
В чем же по-вашему бред? Прогноз погоды, счет в хоккее и цвет луны - это факты или математический расчет, основанный на теории вероятности и матстатистики. И кто здесь главный пенсионер форума, позвольте спросить? Возможно, были какие-то выборы и раздавались форумные должности и звания, а некоторые все пропустили. Цитата:
Добринцофф: говорят люди с возрастом умнеют, но тут всё с точностью до наооборот.
Кто Вам сказал эту глупость? С возрастом люди не могут умнеть по чисто физическим показателям. Просто возраст дает такую штуку, как жизненный опыт, и это помогает избежать многих ошибок, присущим молодым организмам. Но сам мозг, начиная с определенного возраста, начинает постепенно отмирать и вот тут все зависит от количества накопленной информации и скорости отмирания. Так что умнеть с возрастом Вам, г-н Добринцофф, точно не грозит и можете об этом даже не грезить.
гражданин СССР: Полдень должен быть в полдень, а не в 14 часов дня
Можно поинтересоваться, что измениться в вашей жизни если полдень будет в 12 часов дня? вам пенсию повысят,или это поможет правильно вырабатывать желудочный сок для лучшего пищеварения? Или может быть вы летом в 3 часа ночи на рыбалку или в лес по грибы встаёте, тогда да,ваша жизнь измениться к лучшему в 3 часа ночи будет наступать рассвет.
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