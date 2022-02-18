Отправлено: - 13:30

alex_60:

как может быть например такой статус у того , который неадекватен в вопросе природного времени?

Цитата:Вопросы про адекватность - это к психиатру. В том числе и про мою.Вот ваша цитата, на которую отреагировал другой пользователь. Ветка называется "Вопросы редакцию и сообществу". И если вы имеете право задать вопрос о ситуации в принципе, то и другой пользователь имеет право ответить о ситуации в принципе.Как и обещал, все остальные посты на эту тему буду удалять.