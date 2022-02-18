Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 14:11

Завершился женский биатлон-лотерея. Француженка не дала астматикам завоевать золото, они остались с серебром и бронзой. Резцова начала за упокой, закончила на 5 месте. Могла и лучше... но тут лотерея.

Скоро мужской масс-старт и конькобежный спорт.