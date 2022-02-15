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≡ Вернуть в свой часовой пояс!
 
 
Страница 4 из 4«1234
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43591
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 11:50
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Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
575
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 07:41
#45
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Цитата:
Добринцофф:
бред который выкладывает здесь

Бред тут несешь ты. До твоего "высокого" интеллекта никак не дойдет простейшая истина - Полдень должен быть в полдень, а не в 14 часов дня
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
98
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 09:09
#46
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Ум - он от природы. Или есть, или нет.
Многие путают ум со знаниями. Но знания, информация - просто набор сведений, Усвоенных человеком. И только умный способен их Освоить, анализировать их, делать выводы из полученной информации...
Не всем дано. В любом возрасте.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
315
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 09:22
#47
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Цитата:
Skeptic:

в точку) кстати, так называемый тест на IQ, как раз и показывает умение человека анализировать информацию и делать выводы из нее)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1800
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 09:29
#48
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Цитата:
Добринцофф:
Всё может быть ,возможно ,что прогноз погоды ,счёт в хокее, какого цвета сегодня луна и весь остальной бред который выкладывает здесь главный пенсионер форума

В чем же по-вашему бред? Прогноз погоды, счет в хоккее и цвет луны - это факты или математический расчет, основанный на теории вероятности и матстатистики. И кто здесь главный пенсионер форума, позвольте спросить? Возможно, были какие-то выборы и раздавались форумные должности и звания, а некоторые все пропустили.
Цитата:
Добринцофф:
говорят люди с возрастом умнеют, но тут всё с точностью до наооборот.

Кто Вам сказал эту глупость? С возрастом люди не могут умнеть по чисто физическим показателям. Просто возраст дает такую штуку, как жизненный опыт, и это помогает избежать многих ошибок, присущим молодым организмам. Но сам мозг, начиная с определенного возраста, начинает постепенно отмирать и вот тут все зависит от количества накопленной информации и скорости отмирания. Так что умнеть с возрастом Вам, г-н Добринцофф, точно не грозит и можете об этом даже не грезить.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1562
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 10:21
#49
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Цитата:
Сменить часовой пояс в ВКО предложил пенсионер из Семея 18 Февраля 2022 09:43




:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Змея Подколодная, 18.02.2022 - 10:25]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15773
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 10:58
#50
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Цитата:
гражданин СССР:
Бред тут несешь ты. До твоего "высокого" интеллекта

Цитата:
lavprof:
в точку)


согласен.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1800
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 11:22
#51
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Цитата:
Змея Подколодная:
Сменить часовой пояс в ВКО предложил пенсионер из Семея 18 Февраля 2022 09:43

Цитата:
Добринцофф:
говорят люди с возрастом умнеют, но тут всё с точностью до наооборот.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8483
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 11:33
#52
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Цитата:
гражданин СССР:
Полдень должен быть в полдень, а не в 14 часов дня

Можно поинтересоваться, что измениться в вашей жизни если полдень будет в 12 часов дня?
вам пенсию повысят,или это поможет правильно вырабатывать желудочный сок для лучшего пищеварения?
Или может быть вы летом в 3 часа ночи на рыбалку или в лес по грибы встаёте, тогда да,ваша жизнь измениться к лучшему в 3 часа ночи будет наступать рассвет.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
98
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 18.02.22 - 12:01
#53
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Цитата:
Добринцофф:
это поможет правильно вырабатывать желудочный сок для лучшего пищеварения

Вы будете удивлены, но это именно так!
И про рыбалку тоже не плохо. :-)
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