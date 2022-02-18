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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 11:06
#3561
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вопрос такой.
Уважаемые. статус.
за что присвоен.
за какие заслуги.
реально вопрос возник когда я его
поднял при присвоении Дракону этого статуса.
как может быть например такой статус
у того , который
неадекватен в вопросе природного времени?
его в читать может?
просьба ответить за что получили этот статус УП.
а то же глаза режет.

рс
и да, уважаемые кем ?

[Исправлено: alex_60, 18.02.2022 - 11:10]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8483
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 11:26
#3562
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Цитата:
alex_60:
у того , который неадекватен в вопросе природного времени?

Тут есть вообще неадекватные пользователи с статусом "полноправный",которые приходят сюда только для того что бы нахамить, или оскорбить других,за что кстати неоднократно лишались права писать на форуме,но тем не менее они есть, приходиться терпеть.
Демократия батенька ;-)
P.S.Если мнение "уважаемого" пользователя не совпадает с мнением "полноправного",то это вовсе не означает ,что оно неправильное ,или неадекватное.

[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2022 - 11:37]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
905
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 11:37
#3563
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Цитата:
alex_60:
Уважаемые. статус. за что присвоен. за какие заслуги.

"Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи".
Решение принимается редакцией в соответствии с этим пунктом Соглашения.
И да - пользователь при вышеуказанных условиях будет оставаться в статусе Уважаемого, даже если его высказывания не совпадают с точкой зрения других пользователей и сотрудников редакции.
Но правила сайта одинаковы для всех пользователей - и Полноправных, и Уважаемых.
Напоминаю - эта ветка только для вопросов редакции и сообществу. И для ответов на них - от редакции и от сообщества. Но не для дискуссий.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 11:50
#3564
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Напоминаю - эта ветка только для вопросов редакции и сообществу. И для ответов на них - от редакции и от сообщества. Но не для дискуссий.


тогда удалите пост 3562 в этой ветке.
чтобы понятней было некоторым "уважаеваем" вами.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
905
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 11:58
#3565
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тогда удалите пост 3562 в этой ветке.

Это реакция пользователя на ваш вопрос. Нарушения здесь нет.
Но дальнейшую дискуссию по этому поводу буду удалять.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1493
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 12:02
#3566
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1493
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.02.22 - 12:07
#3567
Комментарий проходит проверку.
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