Отправлено: - 11:50

Тимур Гафуров:

Напоминаю - эта ветка только для вопросов редакции и сообществу. И для ответов на них - от редакции и от сообщества. Но не для дискуссий.

Цитата:тогда удалите пост 3562 в этой ветке.чтобы понятней было некоторым "уважаеваем" вами.