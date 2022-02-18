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≡ Когда почистят нейтральную полосу после пункта пропуска "Аят"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43591
Когда почистят нейтральную полосу после пункта пропуска "Аят"?
Отправлено: 18.02.22 - 11:20
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Видео, снятое на нейтральной полосе между пунктами пропуска "Аят" возле с. Варваринка с казахстанской стороны и пунктом пропуска "Николаевка", снял водитель большегрузной машины Валерий Лагутин. По его словам, это видео он сделал сегодня, 18 февраля, и дорога на казахстанской территории до сих пор не почищена. В то время как нейтральная полоса, приходящаяся на российскую сторону уже пригодна для проезда.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
44
Re: Когда почистят нейтральную полосу после пункта пропуска...
Отправлено: 18.02.22 - 11:20
#1
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напишите на снеге Аблязов, уже сто раз говорилось.
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