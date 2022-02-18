Отправлено: - 11:20

Видео, снятое на нейтральной полосе между пунктами пропуска "Аят" возле с. Варваринка с казахстанской стороны и пунктом пропуска "Николаевка", снял водитель большегрузной машины Валерий Лагутин. По его словам, это видео он сделал сегодня, 18 февраля, и дорога на казахстанской территории до сих пор не почищена. В то время как нейтральная полоса, приходящаяся на российскую сторону уже пригодна для проезда.