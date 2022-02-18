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≡ Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор про сотрудников Минсельхоза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43589
Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор про сотрудников Минсельхоза
Отправлено: 18.02.22 - 05:25
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Депутат Сената Ахылбек Куришбаев просит правительство пересмотреть систему управления, а также статус Министерства сельского хозяйства Казахстана. Сенатор отметил, что поводом для депутатского запроса послужила большая озабоченность сельхозтоваропроизводителей страны подготовкой к нынешнему посевному сезону.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5110
Re: Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор про...
Отправлено: 18.02.22 - 05:25
#1
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Мой работник любил говорить в тему- каков пор, таков приход, какие хозяева, такие и работники
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
673
Re: Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор про...
Отправлено: 18.02.22 - 08:51
#2
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Цитата:
Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор про сотрудников Минсельхоза

Источник:


У нас на сайте есть стоумовый-стограммовый кривоногий агроном,возьмите его по руководить Министерством сельского хозяйства,для того, чтобы сельское хозяйство стало драйвером экономики!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8238
Не могут отличить пшеницу от ячменя – сенатор про сотрудников Минсельхоза
Отправлено: 18.02.22 - 09:30
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

сал...ва, ты что нарываешься на комплимент?
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