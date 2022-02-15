Отправлено: - 09:29

Добринцофф:

Всё может быть ,возможно ,что прогноз погоды ,счёт в хокее, какого цвета сегодня луна и весь остальной бред который выкладывает здесь главный пенсионер форума



Добринцофф:

говорят люди с возрастом умнеют, но тут всё с точностью до наооборот.



Цитата:В чем же по-вашему бред? Прогноз погоды, счет в хоккее и цвет луны - это факты или математический расчет, основанный на теории вероятности и матстатистики. И кто здесь главный пенсионер форума, позвольте спросить? Возможно, были какие-то выборы и раздавались форумные должности и звания, а некоторые все пропустили.Цитата:Кто Вам сказал эту глупость? С возрастом люди не могут умнеть по чисто физическим показателям. Просто возраст дает такую штуку, как жизненный опыт, и это помогает избежать многих ошибок, присущим молодым организмам. Но сам мозг, начиная с определенного возраста, начинает постепенно отмирать и вот тут все зависит от количества накопленной информации и скорости отмирания. Так что умнеть с возрастом Вам, г-н Добринцофф, точно не грозит и можете об этом даже не грезить.