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≡ Информатику включили в перечень профильных дисциплин ЕНТ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43589
Информатику включили в перечень профильных дисциплин ЕНТ
Отправлено: 18.02.22 - 02:18
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Предмет будут сдавать абитуриенты, которые будут поступать в вузы по следующим направлениям. Абитуриентам предстоит выполнить 35 тестовых заданий. Максимальное количество баллов – 45.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15344
Re: Информатику включили в перечень профильных дисциплин ЕНТ
Отправлено: 18.02.22 - 02:18
#1
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Странно, Абайка говорил что компьютерщиков и так хватает, даже лишние.
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