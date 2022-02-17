Прогноз на 5 дней
пасмурно-11°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5.75 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лучше с умным потерять, чем с дураком найти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43587
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти
Отправлено: 17.02.22 - 13:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошёл январь, впереди весна - здесь всё стабильно. Очень интересно посмотреть на то как чиновники имитируют борьбу с кровососами бюджетных денег, то есть с самими собой, Казахстан Темир Жолы, Самрук Казына, с места на место пересаживаются, и да на манеже все те же. Как там у Крылова, вы господа как ни садитесь, а в управленцы не годитесь.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9023
Re: Лучше с умным потерять, чем с дураком найти
Отправлено: 17.02.22 - 13:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стройке может и обязали, но халявное жилье.
Обычное для обычных людей растет как и продукты питания.
Сейчас они делают это с помощью типа перекупов..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9023
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти
Отправлено: 17.02.22 - 14:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена высветилась, намкоторую надо равняться у нас, 1 и 5 этажи 360, между ними 390.
В том году это было в ЖК 205 и 225..
Короче 100 квадратов подорожали на 16 миллионов..
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
144
Re: Лучше с умным потерять, чем с дураком найти
Отправлено: 18.02.22 - 00:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тех, кто продаёт дома за миллиард сразу можно сажать, так как он точно не Илон Маск и вряд-ли заработал это честным трудом. Они сами себя выдают и финполу даже можно не разбираться. Ну и заодно сажать тех, кто покупает))) Два зайца убьют.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS