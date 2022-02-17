Прогноз на 5 дней
пасмурно-11°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5.75 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Cелиться разрешает, но не помогает»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43587
«Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 17.02.22 - 00:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В декабре прошлого года в ПКСТ «Садовод-Строитель» загорелся дачный домик, в котором в тот момент было четверо детей в возрасте от 2 до 8 лет. История их спасения прогремела на всю страну. Причиной пожара стала неисправность печного отопления. Тогда и возникли вопросы: в каких условиях люди живут круглый год на костанайских дачах? И почему они выбрали именно такое ПМЖ?
Читать статью

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9023
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 17.02.22 - 00:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Ну так кто им разрешал?
Просто захватили территории, манипулируя не совершенным законом..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1491
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 17.02.22 - 06:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Вот опять клевета, без всяких доказательств.Ты не успокоишься, пока в суд не попадёшь?!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
672
«Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 18.02.22 - 00:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новый трансформатор обойдется дачникам в 14-15 млн тенге. Собрать смогут максимум 4-5 млн.

Источник:


Полный бред! Б/у ТП 630 ква можно легко купить за 1,5 ляма! Но новое ТП не решит проблему. Надо менять сечение проводов в сторону увеличения,идут потери и затухание напряжения. Председателю необходимо получить заключение госэнергоэкспертизы затем получить консультацию. Либо привести своё электрооборудование впорядок и землю под опорами ЛП-0,4 узаконить затем всё элекрохозяйство передать на баланс ТОО "КЭЦ"



Цитата:
Со своими проблемами проживающие здесь люди привыкли справляться самостоятельно. Каирбек Мурзагалиев для очистки дорог от снега внутри товарищества нанимает трактор за счет взносов

Источник:


Если общее собрание не утвердило протокольно расходы своих взносов на зимников то это НЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ предназначенных для уставных целей общества! А это уже нарушение ,следовательно ревизионная комиссия выявит. Самоуправство со стороны председателя!

Цитата:
Дачники считают, что сейчас на дачах стали меньше воровать, так как проживающих становится больше. Народ здесь дружный, не дадут соседний участок на разграбление мародерам.

Источник:


Перестали воровать? Это ещё спорный вопрос! Не воруют возле себя но приворовывают подальше.Закончились дрова воруют заборы на растопку. И в большинстве случаев за небольшим исключением на дачах проживают неблагополучные семьи

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 18.02.2022 - 00:05]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8726
Re: «Cелиться разрешает, но не помогает»
Отправлено: 18.02.22 - 00:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно один придумал жить на даче, но кто это разрешил? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Полный бред! Б/у ТП 630 ква можно легко купить за 1,5 ляма

И на скольких проживающих хватит? А если они размножаться начнут? :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS