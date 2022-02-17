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≡ С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43587
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 17.02.22 - 20:14
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С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику безвозвратного отлова бродячих животных, а регулировать их численность будут только стерилизацией за счет средств из госбюджета. Готова ли наша страна к такой гуманности?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2564
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 17.02.22 - 20:14
#1
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Бродячих собак - стрелять, стрелять и ещё раз только стрелять !! 9 граммов и никаких забот.
Идиотизм это - отлавливать и содержать бродячих собак за счёт моих налогов.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1491
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 17.02.22 - 21:09
#2
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Цитата:
ACROS:

А не проще не стрелять, а наказывать тех, кто выкидывает животных на улицу?! Конечно, застрелить проще всего, но от этого бродячие животные не перестанут появляться на улицах.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24303
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 18.02.22 - 00:17
#3
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
но от этого бродячие животные не перестанут появляться на улицах.

Перестанут, если их стрелять, каждую неделю... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8726
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 18.02.22 - 00:20
#4
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Цитата:
drakon:
Перестанут, если их стрелять, каждую неделю...

В смысле хозяев, выбрасывающих животных на улицу? ;-)
Тогда быстро истебят. :lol: 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8726
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 18.02.22 - 00:26
#5
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А не проще не стрелять, а наказывать тех, кто выкидывает животных на улицу?

Это сложно, откуда берутся бездомные дети, людям объяснять. А про животных и подавно.
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