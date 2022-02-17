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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=814&storyid=27481 Новый трансформатор обойдется дачникам в 14-15 млн тенге. Собрать смогут максимум 4-5 млн.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=814&storyid=27481 Со своими проблемами проживающие здесь люди привыкли справляться самостоятельно. Каирбек Мурзагалиев для очистки дорог от снега внутри товарищества нанимает трактор за счет взносовИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=814&storyid=27481 Дачники считают, что сейчас на дачах стали меньше воровать, так как проживающих становится больше. Народ здесь дружный, не дадут соседний участок на разграбление мародерам.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 18.02.2022 - 00:05]

Цитата:Полный бред! Б/у ТП 630 ква можно легко купить за 1,5 ляма! Но новое ТП не решит проблему. Надо менять сечение проводов в сторону увеличения,идут потери и затухание напряжения. Председателю необходимо получить заключение госэнергоэкспертизы затем получить консультацию. Либо привести своё электрооборудование впорядок и землю под опорами ЛП-0,4 узаконить затем всё элекрохозяйство передать на баланс ТОО "КЭЦ"Цитата:Если общее собрание не утвердило протокольно расходы своих взносов на зимников то это НЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ предназначенных для уставных целей общества! А это уже нарушение ,следовательно ревизионная комиссия выявит. Самоуправство со стороны председателя!Цитата:Перестали воровать? Это ещё спорный вопрос! Не воруют возле себя но приворовывают подальше.Закончились дрова воруют заборы на растопку. И в большинстве случаев за небольшим исключением на дачах проживают неблагополучные семьи