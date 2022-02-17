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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15769
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:07
#361
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Золото и серебро у России.
бронза у японки.
которая наверное об...ь от счастья.
но как то ...

[Исправлено: alex_60, 17.02.2022 - 20:08]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2564
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:17
#362
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Цитата:
alex_60:
но как то ...


Дальше уже неинтересно - золото больше нашим (СНГ-ским) не светит, Валиева уедет: - финита.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8723
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:26
#363
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Жаль девченку, сломали. Даже немецкая комментаторша, со слезами на глазах комментировала ситуацию, сложившуюся с Валиевой. С надеждой увидеть её сного.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15769
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:39
#364
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Цитата:
ACROS:
Дальше уже неинтересно - золото больше нашим (СНГ-ским) не светит,


хоккей.
полуфинал со Швецией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15769
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:42
#365
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Реакция Александры Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!

Сегодня Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но уступила соотечественнице Анне Щербаковой. «Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8237
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 21:36
#366
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Ну что сказать...
То, что Россия не отдала ЗОЛОТО никому уже хорошо... Серебро наше - тоже прекрасно!
Рад за Щербакову... лично мне она понравилась больше во всех своих выступлениях. Сложность прыжков оценивают судьи, а по общему впечатлению, чистоте и красоте результат соответствует тому, что имеем.
Смотрели всей семьей... хватаясь за сердце от каждого падения и помарок Валиевой.Думали, будет вторая...ну в лучшем случае третья... Но чтобы четвертой...не ожидали.
Даже могу предположить, что всё было спланировано, вплоть до распределения мест. И небольшой разрыв по баллам после короткой программы не дал попасть Камиле в тройку с таким не чемпионским прокатом.
Исторические пять четверных Трусовой, тоже с помарками, не смогли её поднять выше 2-го места с четвертого после короткой программы.
Японка выполняла всё максимально аккуратно, осторожно, поэтому третье место вполне ожидаемо.
Расстраиваться и обвинять кого-то конечно можно, но Валиева уже олимпийская чемпионка в командном соревновании! Молодая, впереди еще 2 олимпиады может быть...
Щербакова достойна быть с ЗОЛОТОМ, которое получит на церемонии награждения!

[Исправлено: yudjin, 17.02.2022 - 21:37]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2564
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 21:41
#367
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Цитата:
alex_60:
хоккей.


Конечно, посмотреть можно и посмотрим и поболеем, НАШИ же, но: согласитесь со мной - после Харламова, Крутова, Мальцева, Якушева,Ларионова, братьев Голиковых - эти НХЛ-кие русские звёзды - полнейший примитив: - их тактика - простой заброс шайбы в зону и бежать вперёд, ВСЁ больше никакой мысли. Скучно и однобразно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2564
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 22:01
#368
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Цитата:
yudjin:
всё было спланировано


Про тоже самое и я подумал: Валиева - уже ОЛИПИОНИК; впереди вся спортивная жизнь; тренера наверное решили: - пусть упадёт пару раз, займёт четвёртое-пятое место, поплачет в камеру- зато какие плюсы: - ВСЕХ наградят и ненависти к ней станет поменьше, а там и глядишь и МОК вынесет положительное решение по Валиевой ( и так весь спортивный мир ополчился против Валиевой, думаю и среди россиян много таких).
Олимпиада закончиться, шумиха пройдёт, сезон завершиться( кстати неплохой для неё - чемпион Европы, Олимпиады). И на будущий год - вперёд, к новым победам.

Старо как мир и ничего нового: ленинское: "...шаг назад, два шага вперёд..."

[Исправлено: ACROS, 17.02.2022 - 22:03]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8237
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 22:26
#369
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Ох, завтра тоже интересный день... лыжи 30 и 50 км, два масс-старта в биатлоне и хоккей.
И конечно болеем за Дениса Кузина в его чемпионской дистанции 1000 м.

[Исправлено: yudjin, 17.02.2022 - 22:43]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8237
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 22:42
#370
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Трио


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15769
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 22:49
#371
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эмоции не отпускают.
как так.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15769
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 22:50
#372
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у мок наверное гуляют.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15769
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 23:10
#373
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показательных выступлениях примут участие россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, а также японка Каори Сакамото, Ю Ен (Южная Корея), американка Алиса Лью и бельгийка Луна Хендрикс.

мочить так до конца.
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