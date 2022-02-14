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"Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал Акчулаков на брифинге СЦК.