Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5.7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр энергетики выступил за строительство АЭС
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43587
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал Акчулаков на брифинге СЦК.
Читать новость

Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2768
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 16.02.22 - 08:36
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал, а ты?
На караване более полная, а в НГ кусок взят из той
:lol:
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1491
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 16.02.22 - 11:40
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Так ты считаешь, что никаких взрывов не было?Мне вот отец рассказывал, что рядом с его деревней было два казахских аула. Приехали геологи, взяли пробы, а потом быстренько эти два аула снесли. Видимо, что-то нашли. Отец родился в Смайловке, Тарановский район.
Профайл
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2768
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 16.02.22 - 18:52
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это странно, но ты типа читаешь и не читаешь одновременно. вторая ссылка для кого была от меня :lol:
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1491
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 17.02.22 - 06:27
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Да читал я и первую, и вторую статьи. Друг у друга копипастят.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8723
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 17.02.22 - 22:34
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Ранее председатель фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что строить атомную электростанцию на юге Казахстана нужно уже сейчас.//
Я бы сказал, ещё вчера. Энергоресурсы не только независимость, но и стратегически важны.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS