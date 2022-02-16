Отправлено: - 20:36

111:

Мне легче барана в степи попасти...

Цитата:____ Час в две недели на обслуживание ..Так что не бойся ..Я всегда держал аквариум ..Самое классное , когда зимой на улице минус и снег - приходишь домой , а у тебя суперкартинка - тропики в аквариуме !!!!