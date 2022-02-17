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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15766
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:07
#361
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Золото и серебро у России.
бронза у японки.
которая наверное об...ь от счастья.
но как то ...

[Исправлено: alex_60, 17.02.2022 - 20:08]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2562
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:17
#362
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Цитата:
alex_60:
но как то ...


Дальше уже неинтересно - золото больше нашим (СНГ-ским) не светит, Валиева уедет: - финита.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8722
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:26
#363
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Жаль девченку, сломали. Даже немецкая комментаторша, со слезами на глазах комментировала ситуацию, сложившуюся с Валиевой. С надеждой увидеть её сного.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15766
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:39
#364
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Цитата:
ACROS:
Дальше уже неинтересно - золото больше нашим (СНГ-ским) не светит,


хоккей.
полуфинал со Швецией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15766
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:42
#365
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Реакция Александры Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!

Сегодня Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но уступила соотечественнице Анне Щербаковой. «Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8235
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 21:36
#366
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Ну что сказать...
То, что Россия не отдала ЗОЛОТО никому уже хорошо... Серебро наше - тоже прекрасно!
Рад за Щербакову... лично мне она понравилась больше во всех своих выступлениях. Сложность прыжков оценивают судьи, а по общему впечатлению, чистоте и красоте результат соответствует тому, что имеем.
Смотрели всей семьей... хватаясь за сердце от каждого падения и помарок Валиевой.
Даже могу предположить, что всё было спланировано, вплоть до распределения мест. И небольшой разрыв по баллам после короткой программы не дал попасть Камиле в тройку с таким не чемпионским прокатом.
Исторические пять четверных Трусовой, тоже с помарками, не смогли её поднять выше 2-го места с четвертого после короткой программы.
Японка выполняла всё максимально аккуратно, осторожно, поэтому третье место вполне ожидаемо.
Расстраиваться и обвинять кого-то конечно можно, но Валиева уже олимпийская чемпионка в командном соревновании! Молодая, впереди еще 2 олимпиады может быть...
Щербакова достойна быть с ЗОЛОТОМ, которое получит на церемонии награждения!
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