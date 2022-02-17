Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 21:36

Ну что сказать...

То, что Россия не отдала ЗОЛОТО никому уже хорошо... Серебро наше - тоже прекрасно!

Рад за Щербакову... лично мне она понравилась больше во всех своих выступлениях. Сложность прыжков оценивают судьи, а по общему впечатлению, чистоте и красоте результат соответствует тому, что имеем.

Смотрели всей семьей... хватаясь за сердце от каждого падения и помарок Валиевой.

Даже могу предположить, что всё было спланировано, вплоть до распределения мест. И небольшой разрыв по баллам после короткой программы не дал попасть Камиле в тройку с таким не чемпионским прокатом.

Исторические пять четверных Трусовой, тоже с помарками, не смогли её поднять выше 2-го места с четвертого после короткой программы.

Японка выполняла всё максимально аккуратно, осторожно, поэтому третье место вполне ожидаемо.

Расстраиваться и обвинять кого-то конечно можно, но Валиева уже олимпийская чемпионка в командном соревновании! Молодая, впереди еще 2 олимпиады может быть...

Щербакова достойна быть с ЗОЛОТОМ, которое получит на церемонии награждения!