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Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить по Костанаю. Как они работают?
Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить по Костанаю. Как они работают?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43587
Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить по Костанаю. Как они работают?
Отправлено: 16.02.22 - 14:50
Презентацию нового передвижного аппаратно-программного комплекса "Ekin Patrol G2" провели сегодня возле здания департамента полиции Костанайской области. Всего в ДП закупили 6 таких комплексов: четыре для Костаная и два для Рудного.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 948
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 14:50
нэйминг на высоте) Екин патрол Г2 звучит как название боевика
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 15:05
Цитата:
Есть планы закупить такие же комплексы в другие города и районы, но когда это произойдет, неизвестно.
Надо ещё в каждую деревню - купить.
А всю Полицию - разогнать...
Есть планы закупить такие же комплексы в другие города и районы, но когда это произойдет, неизвестно.
Надо ещё в каждую деревню - купить.
А всю Полицию - разогнать...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 817
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 15:43
35 лямов за штуку? Но тогда 80% численности отделов сократить надо! Опять же расходы на поверку, обслуживание, ремонт. А во-вторых, бюджет свое получит и возможно отобьет эти деньги, а безопасность движения здесь причем? Не думаю, что они ее улучшат. Или сейчас она (безопасность) неактуальна уже? Сегодня был в Костанае возле обл больницы стоял, в минуту 4 экипажа туда, четыре обратно, не считая тех, которые уже обрабатывали водителей. Вот где хлебное место наверное. В Турции за весь отпуск ни разу не видел полицию и живут как то.
Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить по Костанаю. Как они работают?
Отправлено: 16.02.22 - 16:36
Цитата:
Я своих, Дорфполицаев, уже больше года, не - вижу.
И пока всё нормально...
Дантист:
В Турции за весь отпуск ни разу не видел полицию и живут как то.
В Турции за весь отпуск ни разу не видел полицию и живут как то.
Я своих, Дорфполицаев, уже больше года, не - вижу.
И пока всё нормально...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.05.17
- Сообщений:
- 191
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 17:07
Беспредела на дорогах будет меньше, а то летают, как угорелые. Несколько раз штраф оплатят и будут внимательными))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 313
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 17:23
Цитата:
при том, что постепенно научатся ездить как положено, по Правилам, а не как захочется. Останется неадекватных пешеходов еще научить ПДД)
Цитата:
ну наверное там на переходах не сбивают людей, как у нас)
Дантист:
а безопасность движения здесь причем?
а безопасность движения здесь причем?
при том, что постепенно научатся ездить как положено, по Правилам, а не как захочется. Останется неадекватных пешеходов еще научить ПДД)
Цитата:
живут как то
ну наверное там на переходах не сбивают людей, как у нас)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1204
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 17:24
Да, у нас прям все дороги ровные, все знаки правильно расставлены. У нас езда летом и зимой две разные вселенные. Летом хоть разметка какая-то появилась в последний год-два. Зимой же езда по направлениям и по памяти. Столько денег кинули на эти комплексы, жуть. Может лучше бы техники для очистки улиц и тротуаров закупили бы.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 143
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 18:22
А уже придумали как можно "развести" нарушение? Не может быть, что то что придумал человек, другой человек не мог бы обойти. Должен быть ключик! А то теперь где они будут деньги брать на встречу своих бастыков из столицы? Тот же согым отправить туда на какие шиши? Тут надо подумать.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 574
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 17.02.22 - 20:07
По городу 100500 патрулек носятся туда-сюда
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2562
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 17.02.22 - 21:23
Цитата:
Согласен: - это передвижной кассовый аппарат МВД, не более, его главная задача: пополнение гос.бюджета за счёт нарушителей, а о профилактики безопасности дорожного движения - это в последную очередь.
Дантист:
, а безопасность движения здесь причем?
, а безопасность движения здесь причем?
Согласен: - это передвижной кассовый аппарат МВД, не более, его главная задача: пополнение гос.бюджета за счёт нарушителей, а о профилактики безопасности дорожного движения - это в последную очередь.
-
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