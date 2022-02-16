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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 19:09
еще бронза у России
фристайл акробатика
[Исправлено: alex_60, 16.02.2022 - 19:13]
фристайл акробатика
[Исправлено: alex_60, 16.02.2022 - 19:13]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 20:01
Россия завоевала больше всех серебряных медалей - 8, и больше всех бронзовых медалей - 12. вторая после Норвегии по общему количеству медалей.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 20:33
Цитата:
___ Причем тут Путин ?? Тогда Медведев был президентом !!
ACROS:
Путин напал на Грузию тоже во время Олимпиады, и тоже Пекинской. Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 -
Путин напал на Грузию тоже во время Олимпиады, и тоже Пекинской. Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 -
___ Причем тут Путин ?? Тогда Медведев был президентом !!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 20:41
Цитата:
___Не переживай , возраст поднимают .
ACROS:
Нынешних отправят на пенсию.
Нынешних отправят на пенсию.
___Не переживай , возраст поднимают .
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 21:04
Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым в соревнованиях по лыжной акробатике. Серебро завоевал украинец Александр Абраменко. Эта медаль стала для сборной Украины первой на этой Олимпиаде. После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с медалями, обменялись рукопожатиями и обнялись.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золото, Буров – бронзу. Тогда спортсмены обнимались на пьедестале.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золото, Буров – бронзу. Тогда спортсмены обнимались на пьедестале.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 21:29
Цитата:
Конечно, конечно - он самостоятельно принял решение в плохо сшитом костюме и виляя задом на танцплощадке вместе с комиком Мартиросяном.
Гога:
Медведев был президентом
Медведев был президентом
Конечно, конечно - он самостоятельно принял решение в плохо сшитом костюме и виляя задом на танцплощадке вместе с комиком Мартиросяном.
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 09:24
Цитата:
alex_60:
вторая после Норвегии по общему количеству медалей.
вторая после Норвегии по общему количеству медалей.
А сколько у россиян четвертых мест.
Вчера в шорт-треке 0,009 проиграли.
17 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей. Расписание соревнований (время наше)
10:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада («Матч ТВ»).
12:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины («Матч! Арена»).
13:20. Фристайл, ски-кросс, женщины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
14:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
16:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа («Россия 1»).
17:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
Кёрлинг. Женщины
12:05. 12-й тур. Россия — Великобритания («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 18:07
///Трусова заявила 5 четверных прыжков,
Валиева – 3,
Щербакова – 2
Камила Валиева заявила четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.
Анна Щербакова – четверной флип, четверной флип – тройной тулуп.
В заявке Александры Трусовой пять четверных – флип, сальхов, тулуп,
лутц – тройной тулуп, лутц – тройной сальхов через ойлер.///
Валиева – 3,
Щербакова – 2
Камила Валиева заявила четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.
Анна Щербакова – четверной флип, четверной флип – тройной тулуп.
В заявке Александры Трусовой пять четверных – флип, сальхов, тулуп,
лутц – тройной тулуп, лутц – тройной сальхов через ойлер.///
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 18:10
Трусова 19.25
японка
Щербакова 19.41
Валиева 19.49
время Кустаная
японка
Щербакова 19.41
Валиева 19.49
время Кустаная
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 19:42
ну все
Трусова со своми чертвертными и без падения
пока первая.
японка втора.пока.
Щербакова и Валиева остались.
Трусова со своми чертвертными и без падения
пока первая.
японка втора.пока.
Щербакова и Валиева остались.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 19:54
Валиева проиграла, вернее перегорела, жаль.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 19:59
кто смотрел, тот все видел.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:01
Весь мир ополчился против неё, сволочи взрослые - разве 15-летний ребёнок выдержит это. Тренерский штаб виноват в этом, бездари.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:03
Ну хотя бы медали остальные получат. Тоже комплекс вины за это морально висел на Валиевой, вернее взрослые повесили на неё.
Ну ничего - у ней всё впереди.
[Исправлено: ACROS, 17.02.2022 - 20:20]
Ну ничего - у ней всё впереди.
[Исправлено: ACROS, 17.02.2022 - 20:20]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 20:06
сволочи мафиозные в вада .
сгубили судьбу 15 летней девочке.
сгубили судьбу 15 летней девочке.
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