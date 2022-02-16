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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 19:09
#346
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еще бронза у России
фристайл акробатика

[Исправлено: alex_60, 16.02.2022 - 19:13]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 20:01
#347
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Россия завоевала больше всех серебряных медалей - 8, и больше всех бронзовых медалей - 12. вторая после Норвегии по общему количеству медалей.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4483
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 20:33
#348
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Цитата:
ACROS:
Путин напал на Грузию тоже во время Олимпиады, и тоже Пекинской. Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 -

___ Причем тут Путин ?? Тогда Медведев был президентом !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4483
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 20:41
#349
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Цитата:
ACROS:
Нынешних отправят на пенсию.

___Не переживай , возраст поднимают .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 21:04
#350
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Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым в соревнованиях по лыжной акробатике. Серебро завоевал украинец Александр Абраменко. Эта медаль стала для сборной Украины первой на этой Олимпиаде. После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с медалями, обменялись рукопожатиями и обнялись.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко выиграл золото, Буров – бронзу. Тогда спортсмены обнимались на пьедестале.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2556
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 21:29
#351
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Цитата:
Гога:
Медведев был президентом


Конечно, конечно - он самостоятельно принял решение в плохо сшитом костюме и виляя задом на танцплощадке вместе с комиком Мартиросяном.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8234
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 09:24
#352
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Цитата:
alex_60:
вторая после Норвегии по общему количеству медалей.

А сколько у россиян четвертых мест.
Вчера в шорт-треке 0,009 проиграли.

17 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей. Расписание соревнований (время наше)
10:10. Хоккей, женщины, финал. США — Канада («Матч ТВ»).
12:00. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины («Матч! Арена»).
13:20. Фристайл, ски-кросс, женщины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
14:30. Конькобежный спорт, 1000 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
16:00. Фигурное катание, женщины, произвольная программа («Россия 1»).
17:00. Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

Кёрлинг. Женщины
12:05. 12-й тур. Россия — Великобритания («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 18:07
#353
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///Трусова заявила 5 четверных прыжков,
Валиева – 3,
Щербакова – 2

Камила Валиева заявила четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.
Анна Щербакова – четверной флип, четверной флип – тройной тулуп.
В заявке Александры Трусовой пять четверных – флип, сальхов, тулуп,
лутц – тройной тулуп, лутц – тройной сальхов через ойлер.///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 17.02.22 - 18:10
#354
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Трусова 19.25
японка
Щербакова 19.41
Валиева 19.49

время Кустаная
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