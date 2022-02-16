Отправлено: - 20:33

ACROS:

Путин напал на Грузию тоже во время Олимпиады, и тоже Пекинской. Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 -

Цитата:___ Причем тут Путин ?? Тогда Медведев был президентом !!