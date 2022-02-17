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≡ Государство больше не будет платить НОК за подготовку олимпийских спортсменов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43585
Государство больше не будет платить НОК за подготовку олимпийских спортсменов
Отправлено: 17.02.22 - 16:50
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До даты расторжения договора с НОК Комитет по делам спорта и физкультуры возместит все расходы организации с января по март 2022 года.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8234
Re: Государство больше не будет платить НОК за подготовку...
Отправлено: 17.02.22 - 16:50
#1
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финита олимпия комедия?
или причина в
Цитата:
Президентом Национального олимпийского комитета является Тимур Кулибаев.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24302
Re: Государство больше не будет платить НОК за подготовку...
Отправлено: 17.02.22 - 17:40
#2
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Правильно, Тимурку - оставить Председателем ОК.
И пусть за свой счёт, тренирует Олимпийцев... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Государство больше не будет платить НОК за подготовку олимпийских спортсменов
Отправлено: 17.02.22 - 17:48
#3
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Цитата:
drakon:
Правильно, Тимурку -


какого?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24302
Re: Государство больше не будет платить НОК за подготовку...
Отправлено: 17.02.22 - 18:43
#4
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Цитата:
alex_60:
какого?

Зятя ЛН.
Этого ещё, его не,
лишили?... :lol: :-o
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