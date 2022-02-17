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≡ Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43585
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 10:25
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Депутаты пообещали выступить с инициативой по снижению пенсионного возраста. А в Минтруда заявили, что вопрос об этом не рассматривают.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
671
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 10:25
#1
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Дешёвая тема! Давайте вообще лежать на печи и ждать манны небесной! Уверенна что ни одна из этих дамочек и дня не проработали на производстве одним словом халявщики
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2110
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 10:31
#2
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Цитата: "Группа "Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин 58 лет"
Вы даже название своей группы не смогли стилистически грамотно придумать.

Цитата: "после 50 лет нет здоровья, на работу не берут, особенно после Covid-19 пошатнулось здоровье", – сказала лидер движения"
А мужики-то прям после 50 пышут здоровьем, особенно работяги с заводов, рудников. После Ковида наверное здоровье пошатнулось не только у женщин.

Цитата: "А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство"
Опять все держится только на их хрупких плечах.

Цитата: "что женщины в Казахстане много рожают.
А это да, пиз**ц довод. Вы бы просветительскую работу проводили по стране. Что давно уже существует контрацепция. И не обязательно каждый раз рожать, как потр**ешься.

Цитата: "Минимум в казахской семье – три ребёнка, в среднем – пять-семь детей. В Европе два ребёнка – самое большое количество" Потому-то европейцы умные и думают о будущем, планируя, оценивая свои силы - комфортно ли будет воспитывать определенное количество детей. А не по принципу - даст бог зайку, даст и лужайку. Можешь ноги раздвигать, значит имей и силы нести ответственность в дальнейшем. Дальше даже комментировать не охота. Я против повышения пенсионного возраста. Но только не с теми тезисами, что несут эти малохольные.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
199
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 12:25
#3
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Цитата:
"Мужчины выходят на пенсию в 63 года, и от этого много не изменится. А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство",

Ну зашибись выдали! Там мужененавистницы что ли собрались? Надо всем понижать пенсионный возраст! Мужики в большинстве своём пашут физически всю жизнь. У нас не автоматизированное производство как в Европе, обратите на это внимание. И ой как нелегко работать на заводах, грузчиками, на дорогах и на стройках после 50. Так что таким трудягам делать, когда здоровье начнёт иссякать? Идти бомжевать или пахать до последнего вздоха.
По поводу домашних дел. В благоустроенной квартире может и легко, а в частных домах полно работы, хозяйство, огород и тд.
Поэтому, уважаемые женщины, не нужно так принижать мужской труд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9020
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 12:44
#4
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Как представлю, что у меня жена работает, и будет работать до старости, мурашки по коже..
Хотя в старости то можно наверно и это плюс, дети большие, мужья как правило помирают раньше, че им дома делать..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2556
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 13:22
#5
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Цитата://Если женщине 58 лет, она обратилась в центр занятости, но её не трудоустроили, то в таком случае она имеет право выйти на пенсию.//

...классная зацепка, но навряд ли пройдёт: ей предложат работу которая нужна государству и малооплачиваемая, но не выгодная женщине, например работу на мусороперерабатывающем заводике.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 15:50
#6
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Цитата:
111:
Как представлю, что у меня жена работает, и будет работать до старости, мурашки по коже..


да она вроде у тебя и так вкалывает днем и ночью.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24302
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 16:44
#7
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Цитата:
111:
дети большие, мужья как правило помирают раньше, че им дома делать..

Ну может же, нщё раз замуж - выйти... :lol: :oops: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9020
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 17:00
#8
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Цитата:
drakon:
Ну может же, нщё раз замуж -

И не один..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9020
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 17:00
#9
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Цитата:
alex_60:
да она вроде у тебя и так вкалывает днем и ночью

Разве это работа
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 17:09
#10
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Цитата:
111:
Разве это работа


да, , по твоему потребление пенного напитка
это тяжелый мужской труд.
на благо семьи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9020
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 17:20
#11
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Цитата:
alex_60:
да, , по твоему потребление пенного напитка это тяжелый мужской труд.

Я то еще и деньги в дом приношу, она нет.
Помру, так наверно пойдет техничкой куда нибудь, мудика молодого найдет..
Эх..
Была бы возможность ставить ценник на жен, например 50 тысяч баксов, пока не заплатишь, жену или вдову не получишь..
Какой то замок там у них..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 17:21
#12
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Цитата:
111:
Я то еще и деньги в дом приношу, она нет.


ты это ей часто говоришь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15760
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 17:51
#13
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видать самый тяжелый женский труд-
в подвалах. там боярышник правит.
как видим после это от женского ничего не остается.
одни визги.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9020
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 18:09
#14
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Цитата:
alex_60:
ты это ей часто говоришь

Зачем ей говорить, она же не работает
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