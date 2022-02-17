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"Мужчины выходят на пенсию в 63 года, и от этого много не изменится. А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство",

Цитата:Ну зашибись выдали! Там мужененавистницы что ли собрались? Надо всем понижать пенсионный возраст! Мужики в большинстве своём пашут физически всю жизнь. У нас не автоматизированное производство как в Европе, обратите на это внимание. И ой как нелегко работать на заводах, грузчиками, на дорогах и на стройках после 50. Так что таким трудягам делать, когда здоровье начнёт иссякать? Идти бомжевать или пахать до последнего вздоха.По поводу домашних дел. В благоустроенной квартире может и легко, а в частных домах полно работы, хозяйство, огород и тд.Поэтому, уважаемые женщины, не нужно так принижать мужской труд.