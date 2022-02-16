Отправлено: - 12:20

111:

Чего чего, а вот собачонки у меня нет..

Цитата:Ну тогда купи пробку с собачьим хвостом)) А то шлем с ширинкой в районе рта будет, а без пробки какой-то скучный карнавальный костюм получается. Представляю, что думают твои соседи читая флуд