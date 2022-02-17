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≡ Кнопку для переключения сигнала на светофоре установили возле одной из школ Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43584
Кнопку для переключения сигнала на светофоре установили возле одной из школ Костаная
Отправлено: 17.02.22 - 14:49
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Теперь пешеходы, включая учащихся школ №№ 5 и 5 "А", при пересечении ул. Бородина смогут нажать на кнопку и сменить красный сигнал светофора на разрешающий зеленый, чтобы перейти дорогу.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
948
Re: Кнопку для переключения сигнала на светофоре установили...
Отправлено: 17.02.22 - 14:49
#1
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торжественное открытие с перерезанием ленты, где?
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