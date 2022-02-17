Отправлено: - 13:38

Прошёл январь, впереди весна - здесь всё стабильно. Очень интересно посмотреть на то как чиновники имитируют борьбу с кровососами бюджетных денег, то есть с самими собой, Казахстан Темир Жолы, Самрук Казына, с места на место пересаживаются, и да на манеже все те же. Как там у Крылова, вы господа как ни садитесь, а в управленцы не годитесь.