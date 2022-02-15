Отправлено: - 11:35

Добринцофф:

Ну чё то вы прям поскромничали Маркс,давайте для полноты картины добавим в ваш список ещё и педофилов,маньков,убийц и насильников.



Добринцофф:

Кстати в следующей петиции можете собрать всех этих несчастных в одну кучу и написать, что таковыми они стали из неправильного времени



Цитата:В моем списке все перечисленные Вами отклонения проходят под общим термином - преступники. Так что претензии Ваши необоснованны от слова совсем.Цитата:Самое интересное, что никто достоверно не сможет доказать, что это не так. Природа непредсказуема, поэтому почему бы и не предположить такое развитие событий? Поживем - увидим, но лучше не рисковать. Лично я бы не рисковал.