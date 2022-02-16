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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:10
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15342
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:20
Цитата:
Ну тогда купи пробку с собачьим хвостом)) А то шлем с ширинкой в районе рта будет, а без пробки какой-то скучный карнавальный костюм получается. Представляю, что думают твои соседи читая флуд
111:
Чего чего, а вот собачонки у меня нет..
Чего чего, а вот собачонки у меня нет..
Ну тогда купи пробку с собачьим хвостом)) А то шлем с ширинкой в районе рта будет, а без пробки какой-то скучный карнавальный костюм получается. Представляю, что думают твои соседи читая флуд
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:22
Цитата:
Да кому он нужен, флуд, тем более читать его..
Тебе например что, интересно где то читать чужоц флуд?
maxsaf:
Представляю, что думают твои соседи читая флуд
Представляю, что думают твои соседи читая флуд
Да кому он нужен, флуд, тем более читать его..
Тебе например что, интересно где то читать чужоц флуд?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:24
Если флуд технического характера, на дроме ру как то раньше сидел, это одно..
И то, узкий круг совершенно, другим это неинтересно .
И то, узкий круг совершенно, другим это неинтересно .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:26
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 14:36
О, нашел мажок на свою пузотерку, а то у меня что то глючить начал..
[Исправлено: 111, 16.02.2022 - 14:38]
[Исправлено: 111, 16.02.2022 - 14:38]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 22:19
Ну а сейчас у нас печень, вернее у меня..
Я почти один ем ее..
Блин, только забыл, говяжью взяли или конину..
Я почти один ем ее..
Блин, только забыл, говяжью взяли или конину..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 22:32
Россия резко увеличила вложения в госдолг США на фоне эскалации с Западом. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2021 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $3,91 млрд. В ноябре указанный показатель оценивался в $2,409 млрд. В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились $102 млн, на краткосрочные - $3,808 млрд. В ноябре первый показатель оценивался в $101 млн, а второй - в $2,3 млрд. Таким образом, вложения в длинные treasuries в декабре выросли в 1,6 раза. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 22:53
Цитата:
В чеке - посмотри...
111:
забыл, говяжью взяли или конину..
забыл, говяжью взяли или конину..
В чеке - посмотри...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 00:20
Цитата:
А, точно..
Только я уже почти все съел..
drakon:
чеке - посмотри...
чеке - посмотри...
А, точно..
Только я уже почти все съел..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 00:22
Цитата:
Вот и интересно, что ты - съел?...
111:
я уже почти все съел..
я уже почти все съел..
Вот и интересно, что ты - съел?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 00:29
Цитата:
Да это не столь суть важно. Последовательность всё равно была с точностью до наоборот. Сначала Грузия, а потом ответ России
ACROS: Конечно, конечно - он самостоятельно принял решение в плохо сшитом костюме и виляя задом на танцплощадке вместе с комиком Мартиросяном.
Да это не столь суть важно. Последовательность всё равно была с точностью до наоборот. Сначала Грузия, а потом ответ России
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 14:23
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15754
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 15:45
Цитата:
я как то Матросу, царство ему небесное,
взял, или подсунули, вместо говяжей конскую печень.
он ее даже есть не стал.
111:
Блин, только забыл, говяжью взяли или конину..
Блин, только забыл, говяжью взяли или конину..
я как то Матросу, царство ему небесное,
взял, или подсунули, вместо говяжей конскую печень.
он ее даже есть не стал.
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