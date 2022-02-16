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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 612 из 612«1...610611612
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:10
#9166
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Хм..
Недалекое прошлое..



[Исправлено: 111, 16.02.2022 - 12:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15342
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:20
#9167
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Цитата:
111:
Чего чего, а вот собачонки у меня нет..

Ну тогда купи пробку с собачьим хвостом)) А то шлем с ширинкой в районе рта будет, а без пробки какой-то скучный карнавальный костюм получается. Представляю, что думают твои соседи читая флуд :lol: :oops: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:22
#9168
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Цитата:
maxsaf:
Представляю, что думают твои соседи читая флуд

Да кому он нужен, флуд, тем более читать его..
Тебе например что, интересно где то читать чужоц флуд?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:24
#9169
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Если флуд технического характера, на дроме ру как то раньше сидел, это одно..
И то, узкий круг совершенно, другим это неинтересно .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 12:26
#9170
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Немного фиалок..
В этот зимний день..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 14:36
#9171
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О, нашел мажок на свою пузотерку, а то у меня что то глючить начал..



[Исправлено: 111, 16.02.2022 - 14:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 22:19
#9172
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Ну а сейчас у нас печень, вернее у меня..
Я почти один ем ее..
Блин, только забыл, говяжью взяли или конину..

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 22:32
#9173
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Россия резко увеличила вложения в госдолг США на фоне эскалации с Западом. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2021 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $3,91 млрд. В ноябре указанный показатель оценивался в $2,409 млрд. В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились $102 млн, на краткосрочные - $3,808 млрд. В ноябре первый показатель оценивался в $101 млн, а второй - в $2,3 млрд. Таким образом, вложения в длинные treasuries в декабре выросли в 1,6 раза. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.02.22 - 22:53
#9174
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Цитата:
111:
забыл, говяжью взяли или конину..

В чеке - посмотри... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 00:20
#9175
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Цитата:
drakon:
чеке - посмотри...

А, точно..
Только я уже почти все съел..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 00:22
#9176
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Цитата:
111:
я уже почти все съел..

Вот и интересно, что ты - съел?... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 00:29
#9177
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Цитата:
ACROS: Конечно, конечно - он самостоятельно принял решение в плохо сшитом костюме и виляя задом на танцплощадке вместе с комиком Мартиросяном.

Да это не столь суть важно. Последовательность всё равно была с точностью до наоборот. Сначала Грузия, а потом ответ России ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 14:23
#9178
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О, уже четыре штуки..
Чем дарить одиночные розы по полтооы, выгоднее такую подарить..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15754
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.02.22 - 15:45
#9179
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Цитата:
111:
Блин, только забыл, говяжью взяли или конину..


я как то Матросу, царство ему небесное,
взял, или подсунули, вместо говяжей конскую печень.
он ее даже есть не стал.
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