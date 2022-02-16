Re: В поликлинику по проезжей части

Отправлено: - 13:46

я еще с момента перевода 1 поликлиник в данное здание (данный район) писала и на Блог главврача, пока сайт работал, что у людей, не имеющих личное авто практически нет возможности добираться да этого места. Тогдашний главврач Ольга Владимировна, почти клятвенно заверяла, что с властями ведутся переговоры и будут маршруты, что о пациентах заботятся и помнят. Ага, а воз и ныне там. Кому нужны пациенты? Хотя в таком же положение и сами сотрудники. Непосредственно до данной поликлиники с центра (откуда бОльшая часть пациентов) идет только маршрут 7 - ждать приходиться херову тучу времени - не подгадаешь - уснуть и замерзнуть можно. А вокзал, а иные районы - как людям БОЛЬНЫМ!!! добираться? такси- круто, конечно! Около да рядом - 19 маршрут, да озвученные на видео остановки. Что за отношение? Прежнее расположение поликлиники на Аль-Фараби было в разы удобно - причем, практически с любого микрорайона города. Это показатель,что все делалось и делается для быдломассы.. ой, простите, для "народа".