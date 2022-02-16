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≡ В поликлинику по проезжей части
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43584
В поликлинику по проезжей части
Отправлено: 16.02.22 - 12:21
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Видео, снятое на ул. Летунова по дороге в поликлинику №1 снял читатель "НГ" Владимир. По его словам на этой улице почистили только проезжую часть и теперь пешеходы, среди которых много пожилых людей, вынуждены идти в поликлинику там, где проезжают машины.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Re: В поликлинику по проезжей части
Отправлено: 16.02.22 - 12:21
#1
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Видео недоступно..
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
357
Re: В поликлинику по проезжей части
Отправлено: 16.02.22 - 12:39
#2
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Цитата:
111:
Видео недоступно..

Приносим извинения. Не дожали кнопку на ютубе. Сейчас доступно, можете посмотреть.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24298
Re: В поликлинику по проезжей части
Отправлено: 16.02.22 - 13:41
#3
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Мы, в своё время, так не ходили... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Re: В поликлинику по проезжей части
Отправлено: 16.02.22 - 13:43
#4
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Колея опасна, машина может и может объехать, но может и выкинуть на пешехода при объезде и выходе из колеи, при удобном случае так сказать..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4742
Re: В поликлинику по проезжей части
Отправлено: 17.02.22 - 13:46
#5
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я еще с момента перевода 1 поликлиник в данное здание (данный район) писала и на Блог главврача, пока сайт работал, что у людей, не имеющих личное авто практически нет возможности добираться да этого места. Тогдашний главврач Ольга Владимировна, почти клятвенно заверяла, что с властями ведутся переговоры и будут маршруты, что о пациентах заботятся и помнят. Ага, а воз и ныне там. Кому нужны пациенты? Хотя в таком же положение и сами сотрудники. Непосредственно до данной поликлиники с центра (откуда бОльшая часть пациентов) идет только маршрут 7 - ждать приходиться херову тучу времени - не подгадаешь - уснуть и замерзнуть можно. А вокзал, а иные районы - как людям БОЛЬНЫМ!!! добираться? такси- круто, конечно! Около да рядом - 19 маршрут, да озвученные на видео остановки. Что за отношение? Прежнее расположение поликлиники на Аль-Фараби было в разы удобно - причем, практически с любого микрорайона города. Это показатель,что все делалось и делается для быдломассы.. ой, простите, для "народа".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
В поликлинику по проезжей части
Отправлено: 17.02.22 - 14:16
#6
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Цитата:
Алиса:
расположение поликлиники на Аль-Фараби

Это где Чехова пересечение, за бывшей мантницей?
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