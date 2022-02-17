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≡ "Самопознание" перестанет быть обязательным предметом в школах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43584
"Самопознание" перестанет быть обязательным предметом в школах
Отправлено: 17.02.22 - 14:15
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С сентября 2022 года планируется сделать "Самопознание" предметом по выбору в школах Казахстана. Как сообщили в Министерстве образования и науки, к ним поступают предложения об исключении предмета из школьной программы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9015
Re: "Самопознание" перестанет быть обязательным...
Отправлено: 17.02.22 - 14:15
#1
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Что это за самопознание, до сих пор понять не могу.
Наш там что то учит, непонятно что..
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