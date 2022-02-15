Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа. Читать статью
alex_60: такое впечатление что у некоторых прямая извилина мозга позволяет только нести бред про природное время и цены на складской.
Народная мудрость гласит "Время-деньги" А если быть точнее ,то фраза принадлежит Бенджамину Франклину тому самому который изображён на $100. Так что у меня с извилинами всё в порядке,а вот насколько надо быть ущербным и пустоголовым человеком,который вместо полноценного общения, способен только на оскорбление других участников форума.
Рассмотрят. Вопрос стоит давно. В прошлом году в правительстве была создана рабочая группа для изучения проблемы. Признана необходимость возврата области в свой часовой пояс. Готовилось письмо на имя президента... Но, видимо, там давно идут свои подковёрные "игры", борьба за власть, деление "портфелей"... В общем - обычная чиновничья мышиная возня. Серьёзные вопросы решать некому и некогда. А тут ещё январские события... Придётся подождать, пока всё более-менее утрясётся...
ACROS: Вопрос: - что такое НОРМАЛЬНОЕ положение вещей ?
Вообще-то любому грамотному человеку должны быть известны основные принципы мироздания - закон нормального распределения и принцип неопределенности Гейзенберга. Эти две противоположности определяют направление развития природы, общества и человеческого сознания. Поэтому в жизни, как всегда, необходима своеобразная ходьба по лезвию бритвы между этими понятиями, чтобы сбалансировать все случайные частные проявления осредненным давлением большинства. Например, свобода индивида курить в автобусе ограничивается интересами других пассажиров, в результате чего принимается нормализованное решение об отмене курения в общественных местах.
Любые природные отклонения, а смещение полдня как раз относится к этому, могут иметь два последствия. Либо общественное мнение нормализует ситуацию, вернув все на место, либо природа со временем начнет процесс приспособления человека к этому смещению и последствия этого довольно трудно предугадать, так как в силу вступает принцип неопределенности. Это как в известном анекдоте: "Солнце встает вовремя? Заходит вовремя? Вот и не трогай ничего!"
Добринцофф: Ну чё то вы прям поскромничали Маркс,давайте для полноты картины добавим в ваш список ещё и педофилов,маньков,убийц и насильников.
В моем списке все перечисленные Вами отклонения проходят под общим термином - преступники. Так что претензии Ваши необоснованны от слова совсем. Цитата:
Добринцофф: Кстати в следующей петиции можете собрать всех этих несчастных в одну кучу и написать, что таковыми они стали из неправильного времени
Самое интересное, что никто достоверно не сможет доказать, что это не так. Природа непредсказуема, поэтому почему бы и не предположить такое развитие событий? Поживем - увидим, но лучше не рисковать. Лично я бы не рисковал.
"Прозаседавшиеся", это у Маяковского. Сразу не решили, потому что у рабочей группы нет таких полномочий. Должно быть принято постановление правительства. Кто-то должен его на подпись премьер-министру принести, кто-то должен его написать, сформулировать, согласовать... Кто-то должен дать команду для его подготовки... Кто-то должен принять решение о необходимости его подготовки... Волокита та ещё... Тем более, что там сейчас проявилось несколько вариантов решения вопроса с часовыми поясами вообще по всему Казахстану. А изучать их, выбирать между ними, просчитывать последствия тоже кто-то должен. Но! В связи с передачей власти от главного президента второму во всех эшелонах власти идёт та самая мышиная возня, о которой я писал. Люди заняты делёжкой должностей, подсиживают друг друга, боятся потерять "работу", тёплое местечко. Элементарно боятся высунуться, чтобы не нарваться на "тебе что, больше всех надо?" Это не один месяц идёт, а сейчас, после смены правительства, там ещё "веселее". Кто-то реально последние дни дорабатывает, кто остался при должностях, стремятся везде протащить "своих" людей... Так что - ждём...
abaika95: Подскажите а это теже самые люди которые возмущаются постоянно тому что узкий круг лиц всегда решает ономастические вопросы?
Ой бай! Опять! abaika95! (Эпиграф)
Этот финт от abaika95 называется - либералистический аксель. Когда незаметно для наблюдающего в прыжке меняешь объекты с целью отзеркализировать ситуацию и акцентируешь внимание на противоположной стороне. При этом важно помнить, что либаксель может быть и двойным, и тройным. Но abaika95 пока освоил только самый простой подскок. Но при отсутствии должной внимательности читатель может впасть в ступор и затем пойти по ложному пути восприятия ситуации.
На самом деле между узкими регрессивными властными структурами и (пока еще) узким прогрессивным движением огромная пропасть в понимании и оценке ситуаций с переименованиями и временными сдвигами. Как писал В.И. Ленин "Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен начал революционную агитацию."
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