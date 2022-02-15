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≡ Вернуть в свой часовой пояс!
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43581
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 11:50
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Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
787
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 19:46
#30
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Завтра Токаев скажет за выборность акимов, я сразу же кину бюллетень против Мухамбетова А.
В том числе и за "кронирование"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15751
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 19:47
#31
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такое впечатление что у некоторых
прямая извилина мозга позволяет
только нести бред про природное время и цены на складской.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
671
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 19:58
#32
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Цитата:
alex_60:
такое впечатление что у некоторых прямая извилина мозга позволяет только нести бред про природное время и цены на складской.


Сидит там подленький кривоногий агроном который только может подзуживать людей и в тихоря бесследно удалять комменты людей короче очень подлый человек
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2553
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 21:35
#33
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Цитата:
Skeptic:
просто соврал,


Неужели, всё так просто: - и там ЛОХИ сидят в правительстве и какой то аким тьмутараканьей области вертит ими так как хочет.

[Исправлено: ACROS, 16.02.2022 - 21:37]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8480
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 17.02.22 - 01:07
#34
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Цитата:
alex_60:
такое впечатление что у некоторых прямая извилина мозга позволяет только нести бред про природное время и цены на складской.

Народная мудрость гласит "Время-деньги"
А если быть точнее ,то фраза принадлежит Бенджамину Франклину тому самому который изображён на $100.

Так что у меня с извилинами всё в порядке,а вот насколько надо быть ущербным и пустоголовым человеком,который вместо полноценного общения, способен только на оскорбление других участников форума.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2378
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 17.02.22 - 09:26
#35
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Цитата:

Ольга ВЕДЛЕР, Аркадий ДЕНИСОВ, Валентина ДОСМУХАМБЕТОВА, Надежда ГУСАК, Владимир МАРТЫНОВ, Максим СУШКО, Евгений ПОЛУЯНОВ, Наталья ФИЩУК

Надо было в подписанты добавить как можно больше титульных имён и фамилий. Тогда больше было бы вероятности, что письмо бы начали рассматривать.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
95
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 17.02.22 - 09:56
#36
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Цитата:
юля елиссева:
начали рассматривать.

Рассмотрят.
Вопрос стоит давно. В прошлом году в правительстве была создана рабочая группа для изучения проблемы. Признана необходимость возврата области в свой часовой пояс. Готовилось письмо на имя президента...
Но, видимо, там давно идут свои подковёрные "игры", борьба за власть, деление "портфелей"... В общем - обычная чиновничья мышиная возня. Серьёзные вопросы решать некому и некогда. А тут ещё январские события...
Придётся подождать, пока всё более-менее утрясётся...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1797
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 17.02.22 - 11:21
#37
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Цитата:
ACROS:
Вопрос: - что такое НОРМАЛЬНОЕ положение вещей ?

Вообще-то любому грамотному человеку должны быть известны основные принципы мироздания - закон нормального распределения и принцип неопределенности Гейзенберга. Эти две противоположности определяют направление развития природы, общества и человеческого сознания. Поэтому в жизни, как всегда, необходима своеобразная ходьба по лезвию бритвы между этими понятиями, чтобы сбалансировать все случайные частные проявления осредненным давлением большинства. Например, свобода индивида курить в автобусе ограничивается интересами других пассажиров, в результате чего принимается нормализованное решение об отмене курения в общественных местах.

Любые природные отклонения, а смещение полдня как раз относится к этому, могут иметь два последствия. Либо общественное мнение нормализует ситуацию, вернув все на место, либо природа со временем начнет процесс приспособления человека к этому смещению и последствия этого довольно трудно предугадать, так как в силу вступает принцип неопределенности. Это как в известном анекдоте: "Солнце встает вовремя? Заходит вовремя? Вот и не трогай ничего!"
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1797
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 17.02.22 - 11:35
#38
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Цитата:
Добринцофф:
Ну чё то вы прям поскромничали Маркс,давайте для полноты картины добавим в ваш список ещё и педофилов,маньков,убийц и насильников.

В моем списке все перечисленные Вами отклонения проходят под общим термином - преступники. Так что претензии Ваши необоснованны от слова совсем.
Цитата:
Добринцофф:
Кстати в следующей петиции можете собрать всех этих несчастных в одну кучу и написать, что таковыми они стали из неправильного времени

Самое интересное, что никто достоверно не сможет доказать, что это не так. Природа непредсказуема, поэтому почему бы и не предположить такое развитие событий? Поживем - увидим, но лучше не рисковать. Лично я бы не рисковал.
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