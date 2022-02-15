Отправлено: - 19:58

alex_60:

такое впечатление что у некоторых прямая извилина мозга позволяет только нести бред про природное время и цены на складской.

Цитата:Сидит там подленький кривоногий агроном который только может подзуживать людей и в тихоря бесследно удалять комменты людей короче очень подлый человек