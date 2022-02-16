Отправлено: - 11:07

3DO:

победили почти... если бы полиция не вмешалась и не нашла пропавшую))

[Исправлено: юля елиссева, 17.02.2022 - 11:07]

Цитата:тИперь тА угнИтаемая тургайка замужем. тИперь под зАщитАй муженька. Сама приехала, калыма за неё платить не надо.