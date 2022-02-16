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Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43581
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Отправлено: 16.02.22 - 18:44
Пока мать 32-летней женщины из села Сужарган в Джангельдинском районе разыскивала дочь с помощью полиции, та уехала в Кызылординскую область и вышла замуж.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9010
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 18:44
О, бабушке в 32 повезло то как...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5109
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 19:47
Она до 32 лет ходила в девушках? Очень любопытно, наверное по хабару покажут , надо посмотреть.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 155
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 21:16
Может такая мама строгая, что дочка в 32 незамужем? Ещё и сбежать пришлось.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24298
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 21:29
Цитата:
Может даже, девственницей - была?...
ladas:
Ещё и сбежать пришлось.
Ещё и сбежать пришлось.
Может даже, девственницей - была?...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2553
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 22:03
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9010
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Отправлено: 16.02.22 - 22:20
Цитата:
И детей на час раньше родит..
ACROS:
Кзылординскую область
Кзылординскую область
И детей на час раньше родит..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 947
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 17.02.22 - 09:30
новости которые мы заслужили
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2378
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 17.02.22 - 09:42
Суровые тургайские нравы, когда мать из дома даже в 32 года не отпускает...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4741
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 17.02.22 - 09:50
Цитата:
Антон, я тоже в предвкушении, в ожидании когда напишут сенсационную новость типа "гражданин Запупыркин ходил попИсать, но прежде громко чихнул". Живем во времена, когда журналисты ограничились и оскудоумились.А про то,что пишут жутчайшим, ограниченным языком и к тому же безграмотно, как с позиции орфографии, так и с точки зрения построения предложений. Ну да, совершенствуемся, продвигаемся, технологии идут вперед ....
antonK:
Антон, я тоже в предвкушении, в ожидании когда напишут сенсационную новость типа "гражданин Запупыркин ходил попИсать, но прежде громко чихнул". Живем во времена, когда журналисты ограничились и оскудоумились.А про то,что пишут жутчайшим, ограниченным языком и к тому же безграмотно, как с позиции орфографии, так и с точки зрения построения предложений. Ну да, совершенствуемся, продвигаемся, технологии идут вперед ....
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 95
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Отправлено: 17.02.22 - 10:07
Цитата:
Не подсказывайте.
Алиса:
я тоже в предвкушении
я тоже в предвкушении
Не подсказывайте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2110
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 17.02.22 - 10:41
Ну какое же это Происшествие?
Мать-тиранка (потенциальная)- утратила свою власть. Дочь угнетаемая (потенциально) - обрела свободу и любоффь. Силы Бобра победили почти... если бы полиция не вмешалась и не нашла пропавшую))
Мать-тиранка (потенциальная)- утратила свою власть. Дочь угнетаемая (потенциально) - обрела свободу и любоффь. Силы Бобра победили почти... если бы полиция не вмешалась и не нашла пропавшую))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2378
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Отправлено: 17.02.22 - 11:07
Цитата:
тИперь тА угнИтаемая тургайка замужем. тИперь под зАщитАй муженька. Сама приехала, калыма за неё платить не надо.
[Исправлено: юля елиссева, 17.02.2022 - 11:07]
3DO:
победили почти... если бы полиция не вмешалась и не нашла пропавшую))
победили почти... если бы полиция не вмешалась и не нашла пропавшую))
тИперь тА угнИтаемая тургайка замужем. тИперь под зАщитАй муженька. Сама приехала, калыма за неё платить не надо.
[Исправлено: юля елиссева, 17.02.2022 - 11:07]
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