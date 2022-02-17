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Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43581
Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать дыры бюджета нашими пенсиями нельзя
Отправлено: 17.02.22 - 10:25
Депутаты пообещали выступить с инициативой по снижению пенсионного возраста. А в Минтруда заявили, что вопрос об этом не рассматривают.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 671
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 10:25
Дешёвая тема! Давайте вообще лежать на печи и ждать манны небесной! Уверенна что ни одна из этих дамочек и дня не проработали на производстве одним словом халявщики
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2110
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 10:31
Цитата: "Группа "Движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин 58 лет"
Вы даже название своей группы не смогли стилистически грамотно придумать.
Цитата: "после 50 лет нет здоровья, на работу не берут, особенно после Covid-19 пошатнулось здоровье", – сказала лидер движения"
А мужики-то прям после 50 пышут здоровьем, особенно работяги с заводов, рудников. После Ковида наверное здоровье пошатнулось не только у женщин.
Цитата: "А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство"
Опять все держится только на их хрупких плечах.
Цитата: "что женщины в Казахстане много рожают.
А это да, пиз**ц довод. Вы бы просветительскую работу проводили по стране. Что давно уже существует контрацепция. И не обязательно каждый раз рожать, как потр**ешься.
Цитата: "Минимум в казахской семье – три ребёнка, в среднем – пять-семь детей. В Европе два ребёнка – самое большое количество" Потому-то европейцы умные и думают о будущем, планируя, оценивая свои силы - комфортно ли будет воспитывать определенное количество детей. А не по принципу - даст бог зайку, даст и лужайку. Можешь ноги раздвигать, значит имей и силы нести ответственность в дальнейшем. Дальше даже комментировать не охота. Я против повышения пенсионного возраста. Но только не с теми тезисами, что несут эти малохольные.
Вы даже название своей группы не смогли стилистически грамотно придумать.
Цитата: "после 50 лет нет здоровья, на работу не берут, особенно после Covid-19 пошатнулось здоровье", – сказала лидер движения"
А мужики-то прям после 50 пышут здоровьем, особенно работяги с заводов, рудников. После Ковида наверное здоровье пошатнулось не только у женщин.
Цитата: "А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство"
Опять все держится только на их хрупких плечах.
Цитата: "что женщины в Казахстане много рожают.
А это да, пиз**ц довод. Вы бы просветительскую работу проводили по стране. Что давно уже существует контрацепция. И не обязательно каждый раз рожать, как потр**ешься.
Цитата: "Минимум в казахской семье – три ребёнка, в среднем – пять-семь детей. В Европе два ребёнка – самое большое количество" Потому-то европейцы умные и думают о будущем, планируя, оценивая свои силы - комфортно ли будет воспитывать определенное количество детей. А не по принципу - даст бог зайку, даст и лужайку. Можешь ноги раздвигать, значит имей и силы нести ответственность в дальнейшем. Дальше даже комментировать не охота. Я против повышения пенсионного возраста. Но только не с теми тезисами, что несут эти малохольные.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 199
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 12:25
Цитата:
Ну зашибись выдали! Там мужененавистницы что ли собрались? Надо всем понижать пенсионный возраст! Мужики в большинстве своём пашут физически всю жизнь. У нас не автоматизированное производство как в Европе, обратите на это внимание. И ой как нелегко работать на заводах, грузчиками, на дорогах и на стройках после 50. Так что таким трудягам делать, когда здоровье начнёт иссякать? Идти бомжевать или пахать до последнего вздоха.
По поводу домашних дел. В благоустроенной квартире может и легко, а в частных домах полно работы, хозяйство, огород и тд.
Поэтому, уважаемые женщины, не нужно так принижать мужской труд.
"Мужчины выходят на пенсию в 63 года, и от этого много не изменится. А женщины работают, потом идут домой, и работают на второй работе – воспитывают детей, ведут домашнее хозяйство",
Ну зашибись выдали! Там мужененавистницы что ли собрались? Надо всем понижать пенсионный возраст! Мужики в большинстве своём пашут физически всю жизнь. У нас не автоматизированное производство как в Европе, обратите на это внимание. И ой как нелегко работать на заводах, грузчиками, на дорогах и на стройках после 50. Так что таким трудягам делать, когда здоровье начнёт иссякать? Идти бомжевать или пахать до последнего вздоха.
По поводу домашних дел. В благоустроенной квартире может и легко, а в частных домах полно работы, хозяйство, огород и тд.
Поэтому, уважаемые женщины, не нужно так принижать мужской труд.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9010
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 12:44
Как представлю, что у меня жена работает, и будет работать до старости, мурашки по коже..
Хотя в старости то можно наверно и это плюс, дети большие, мужья как правило помирают раньше, че им дома делать..
Хотя в старости то можно наверно и это плюс, дети большие, мужья как правило помирают раньше, че им дома делать..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2553
Re: Женщины требуют снизить пенсионный возраст до 58 лет: Латать...
Отправлено: 17.02.22 - 13:22
Цитата://Если женщине 58 лет, она обратилась в центр занятости, но её не трудоустроили, то в таком случае она имеет право выйти на пенсию.//
...классная зацепка, но навряд ли пройдёт: ей предложат работу которая нужна государству и малооплачиваемая, но не выгодная женщине, например работу на мусороперерабатывающем заводике.
...классная зацепка, но навряд ли пройдёт: ей предложат работу которая нужна государству и малооплачиваемая, но не выгодная женщине, например работу на мусороперерабатывающем заводике.
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