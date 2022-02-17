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≡ Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43581
Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге
Отправлено: 17.02.22 - 10:21
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В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам рассказали, сколько человек в Казахстане живут за чертой бедности, сколько человек зарабатывают менее 50 тысяч и более 500 тысяч тенге.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15751
Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге
Отправлено: 17.02.22 - 10:21
#1
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среднемесячная зарплата
//в 2011 90 028 тенге, или 624 доллара;
в 2012-м - 101 263 тенге, или 679 долларов;
в 2013-м - 109 141 тенге, или 717 долларов;
в 2014-м - 121 021 тенге, или 675 долларов;
в 2015-м - 126 021 тенге, или 568 долларов.;
в 2016-м - 142 898 тенге, или 418 долларов;
в 2017-м - 150 827 тенге, или 463 доллара;
в 2018-м - 162 673 тенге, или 472 доллара;
в 2019-м - 186 815 тенге, или 488 долларов;
в 2020-м - 213 003 тенге, или 516 долларов;
в 2021-м - 248 791 тенге, или 584 доллара.//

вывод какой -в 2011 с зарплатой в 90000
жили лучше чем в 2021 с зп 250000.

[Исправлено: alex_60, 17.02.2022 - 10:22]
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