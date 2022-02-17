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Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге
Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге
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